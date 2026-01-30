F1 Hoy: Adrian Newey sorprende a la Fórmula 1; Lewis Hamilton sufre con Ferrari
GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 30 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
F1: Lewis Hamilton sufre accidente y Fernando Alonso se ve inmediatamente en problemas con Aston Martin. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso F1: Adrian Newey rompe el molde y sorprende con auto de campeonato a Aston Martin. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: ATENCIÓN - Encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz F1: Los problemas de Williams podrían llevarlo a pedir consejos a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS
Carlos Sainz F1: Williams avanza tras su retirada de los días de pruebas de Barcelona. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: LAMENTABLE - Comienzan los ATAQUES desde Europa. ::: LEER MÁS
Últimas Noticias
- hace 54 minutos
Checo Noticias Hoy: Recibe extraño regalo; EN RIESGO el 2026; Comienzan los ATAQUES
- Hoy 05:00
Colapinto Noticias Hoy: Alpine hace ANUNCIO que ILUSIONA; Encuentra TRUCO en su auto
- Hoy 02:00
F1 Noticias Hoy: Los problemas de Sainz; Williams avanza tras retirada; Aston Martin y el desastre
- Hoy 00:00
Checo lanza DEMOLEDOR juicio sobre Cadillac tras las pruebas de Barcelona
- Ayer 22:38
ATENCIÓN: Franco Colapinto encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene
- Ayer 22:00
Más leído
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero
ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
- 21 enero