﻿
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

F1 Hoy: Adrian Newey sorprende a la Fórmula 1; Lewis Hamilton sufre con Ferrari

F1 Hoy: Adrian Newey sorprende a la Fórmula 1; Lewis Hamilton sufre con Ferrari

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
An edited image of a grumpy Alonso and a smiling Hamilton with a green and red ombre background

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 30 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

F1: Lewis Hamilton sufre accidente y Fernando Alonso se ve inmediatamente en problemas con Aston Martin. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Adrian Newey rompe el molde y sorprende con auto de campeonato a Aston Martin. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ATENCIÓN - Encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Los problemas de Williams podrían llevarlo a pedir consejos a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Williams avanza tras su retirada de los días de pruebas de Barcelona. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: LAMENTABLE - Comienzan los ATAQUES desde Europa. ::: LEER MÁS

Fórmula 1

Últimas Noticias



