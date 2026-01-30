F1 Hoy: Adrian Newey sorprende a la Fórmula 1; Lewis Hamilton sufre con Ferrari

GPFans te presenta las notas más interesantes de este viernes 30 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

F1: Lewis Hamilton sufre accidente y Fernando Alonso se ve inmediatamente en problemas con Aston Martin. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Adrian Newey rompe el molde y sorprende con auto de campeonato a Aston Martin. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto Hoy: ATENCIÓN - Encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Los problemas de Williams podrían llevarlo a pedir consejos a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Williams avanza tras su retirada de los días de pruebas de Barcelona. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: LAMENTABLE - Comienzan los ATAQUES desde Europa. ::: LEER MÁS

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!