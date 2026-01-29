Hamilton SUFRE accidente y Alonso inmediatamente en problemas en Barcelona

Lewis Hamilton y Fernando Alonso han tenido acción en las pruebas de Barcelona y los resultados no han podido ser más preocupantes.

El cuarto día de la semana de pruebas en Barcelona llegó a su fin y seis equipos se hicieron notar. Entre ellos, el atormentado Aston Martin, que finalmente presentó la AMR26.

Mientras tanto, Mercedes volvió a marcar el ritmo con sus altas velocidades, aunque fue Ferrari el que registró la mayor cantidad de vueltas durante la jornada.

Mercedes disfrutó de otro día sobresaliente. El equipo británico de Brackley mantuvo la línea consistente de los días anteriores, completando 168 vueltas en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Sin embargo, Ferrari se llevó la distancia total, alcanzando 170 vueltas en suelo español.

El debut de la AMR26 con contratiempos y Hamilton da giros

En el caso del Ferrari de Lewis Hamilton, la sesión fue de sensaciones mixtas, ya que si bien logró obtener buenos tiempos, también tuvo un trompo en la pista de 360 grados que sacó un susto a todos.

Después de eso, afortunadamente pudo volver a la normalidad de Ferrari de estos días de prueba, donde la Scuderia ha mostrado un rendimiento ilusionante.

Finalmente, Aston Martin logró sacar a pista la AMR26, aunque solo durante la fase final de la sesión de pruebas de la tarde.

Lance Stroll tuvo la oportunidad de testear el nuevo monoplaza, pero no pudo completar más de cinco vueltas, ya que el coche se detuvo repentinamente por causas de temor a la explosión de su motor. La sesión se interrumpió con bandera roja.

