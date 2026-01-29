Newey rompe el molde y sorprende con auto de CAMPEONATO a Alonso y Aston Martin

Adrian Newey ha buscado hacer el mayor cambio revolucionario para la nueva era de la Fórmula 1 y Fernando Alonso lo agradece.

El gurú del diseño y ahora también jefe de Aston Martin, vio debutar en Barcelona el nuevo monoplaza de la escudería, y resultó ser una sorpresa mundial, ya que cuenta con aspectos técnicos diferentes a los de toda la parrilla.

Contando con una innovación total en el alerón, y un suelo llevado al límite, el nuevo Aston Martin se ha distanciado del resto de monoplazas que han formado parte de las pruebas de Barcelona, demostrando que van a por todas en la temporada, buscando tener la mayor ventaja posible.

A pesar de que por una falla de motor no lograron completar en el primer día las vueltas que buscaban, la ilusión dentro de Aston Martin invita mucho al optimismo y la audacia de Newey empata justo con lo que Fernando Alonso y Lawrence Stroll han buscado por tanto tiempo en la escudería, algo que les dé la oportunidad de lograr el campeonato de la categoría.

🐐 Newey lo ha vuelto a hacer pic.twitter.com/cheho0SD0P — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 29, 2026

Relacionado: El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada

¿Qué pasa con Hamilton y Alonso en la F1?

En 2024, durante su última temporada con Mercedes, Hamilton consiguió dos victorias, pero terminó 22 puntos por detrás de su compañero George Russell. El año siguiente le jugó una mala pasada, al sufrir su peor diferencia con un compañero y perder 86 puntos ante Charles Leclerc en su debut con Ferrari.

Por otro lado, a pesar de superar en rendimiento a Lance Stroll, Alonso ha atravesado momentos complicados. En las dos últimas temporadas el astro no volvió a subir al podio, pese a haber sumado ocho apariciones adicionales en 2023. Además, no se impuso en carrera desde el Gran Premio de España de 2013, mientras que Hamilton vivió una temporada sin podios, algo inédito en su exitosa carrera.

Hamilton, el más joven de los dos, ha alcanzado grandes éxitos en tiempos recientes, consiguiendo su último título en 2020, mientras Alonso lo hizo en 2006. De cara a la temporada 2026, la presión recae especialmente sobre Hamilton, ya que su rendimiento en la pasada campaña fue insuficiente, sobre todo en las sesiones de clasificación. Ferrari no dudará en cambiar de piloto si consideran que pueden obtener el mismo nivel de rendimiento a menor coste.

A pesar de las dificultades en 2025, Alonso superó en cada sesión de clasificación a su compañero Lance Stroll en las 24 pruebas y terminó 23 puntos por delante en el campeonato. En ese sentido, Aston Martin depende más de las actuaciones de Alonso, mientras que Ferrari exige resultados inmediatos de Hamilton.

Ambos pilotos esperan con ansias que sus equipos les ofrezcan una maquinaria más competitiva en 2026, lo que les permitirá luchar por escalar posiciones en los fines de semana de carrera.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!