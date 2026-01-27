El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
La ausencia de Fernando Alonso y Aston Martin en los primeros días de pretemporada ha sido una de las noticias de los últimos días. Ahora, se han dado a conocer más detalles sobre los problemas en el equipo del bicampeón del mundo.
El cambio de regulaciones en la máxima categoría ya le ha pasado factura a más de un equipo, siendo Aston uno de los más afectados al perderse los primeros días de pruebas.
Kemal Şengül, periodista de F1, reveló información adicional sobre la ausencia del equipo británico: "Aston Martin no tiene previsto salir a pista hoy. El motorhome y el garaje del equipo están listos, pero el coche aún no.
"Actualmente se está realizando un gran esfuerzo para preparar el coche para las pruebas. Sin embargo, no parecen estar experimentando problemas importantes (como fallar la prueba de choque).
"Solo se necesita un poco más de tiempo para completar y ensamblar todas las piezas. Probablemente lleguen a la prueba de esta semana, pero no está claro cuántos días estarán conduciendo. Habrá que esperar para ver", comentó.
¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?
Aston Martin anunció oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.
El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.
El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.
Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir de finales de 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.
Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.
