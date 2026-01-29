Se ha revelado que Alpine habría encontrado una nueva mecánica dentro del monoplaza de Franco Colapinto.

Según la información de Motorsport, hay sospechas de que el equipo francés habría encontrado una innovadora solución en la parte trasera del monoplaza que quizás podría traer beneficios al corredor argentino.

Esto fue lo que dijeron en su análisis: "Los aerodinamicistas de Sanchez, de hecho, han probado un sistema para activar el alerón trasero móvil de una forma ingeniosa y diferente a la de los demás.

"El actuador, en efecto, no eleva el borde de ataque de los dos flaps móviles, sino que baja el borde de salida, con una acción inversa respecto a la competencia. En la parte trasera también se destaca la placa lateral que en su zona superior está ligeramente curvada hacia el exterior.

"Esto para aumentar el caudal del flujo sobre un elemento como el alerón trasero, que debe diseñarse dentro de una caja reglamentaria muy pequeña, y los técnicos ya han entendido lo complicado que será encontrar un buen equilibrio con el eje delantero", señalaron.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

