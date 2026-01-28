Han asegurado que el motor Mercedes que usará Franco Colapinto en Alpine durante la temporada 2026 podrá pelear el título.

Andrea Sillitti, periodista, compartió en SkySports sus pronósticos para la siguiente campaña y los equipos o pilotos que podrían estar en la disputa por el campeonato.

Esto fue lo que dijo: "La primera jornada de Barcelona confirmó al Alpine entre las posibles sorpresas de la temporada. ¿La última en luchar por el podio? El salto sería sensacional, pero seguro que en el equipo esperan dar un gran salto en comparación con el año pasado, cuando cerraron al final de la clasificación de constructores, dedicando pronto todas las energías al coche 2026.

"El motor Mercedes, fuertemente querido por Briatore, parece una garantía, el A526 no parece tener problemas de peso como otros monoplazas, el tercer tiempo marcado por Colapinto en la primera jornada del shakedown es otra pista", comentaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

