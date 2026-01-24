PELIGRA Franco Colapinto: Le ponen FECHA FINAL al motor "ilegal" de Mercedes

Franco Colapinto y Alpine están en peligro luego de que se ha afirmado que el motor Mercedes podría tener una fecha final.

Enrico Gualtieri, director encargado de la unidad de potencia dentro de Ferrari, ofreció declaraciones al periodista Adam Cooper sobre la polémica que rodea al motor que usará Alpine en 2026.

Esto fue lo que dijo: "Estamos abordando el tema junto con la FIA. Seguimos en conversaciones con ellos. De hecho, ayer tuvimos una reunión técnica y tendremos otra en los próximos días, hasta la reunión del PUAC, el comité asesor de la unidad de potencia.

"Así que estamos abordando el tema junto con ellos. Confiamos plenamente en que gestionarán el asunto correctamente, siguiendo los procedimientos y la gobernanza establecidos por la normativa. Y confiamos plenamente en que el proceso concluya en los próximos días y semanas", afirmó.

Recordar que Alpine usará el motor desarrollado por Mercedes en 2026, por lo tanto, cualquier cambio, modificación o penalización que reciban, afectará directamente al rendimiento del argentino.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

