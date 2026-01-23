En imágenes: TODO lo que debes saber del NUEVO Ferrari para 2026

Ferrari acaba de desvelar imágenes de la SF-26, el monoplaza que Lewis Hamilton y Charles Leclerc pilotarán en la próxima temporada de Fórmula 1. Spoiler: el coche luce un rojo vibrante.

El equipo Ferrari se suma como el sexto en presentar su nuevo vehículo para la temporada entrante. Red Bull Racing y su escudería hermana, Racing Bulls, abrieron el desfile, seguidos de Haas, Audi y Mercedes.

La presentación se realizó en directo desde Fiorano, ante la mirada de Hamilton, Leclerc y otras personalidades, además de miles de aficionados conectados a YouTube. No es de extrañar que el inconfundible rojo Ferrari sea el protagonista absoluto.

Los aficionados de la Scuderia recibieron un tráiler de 84 segundos repleto de emoción, en el que se mostró el nuevo diseño del SF-26, con esos inconfundibles toques en azul HP y el característico área de cabina en blanco. Tras esos minutos de adelanto, el vídeo llegó a su fin.

Además, se han compartido algunas imágenes del diseño en las redes sociales del equipo, mientras que en el sitio web oficial se ha omitido cualquier información adicional sobre este lanzamiento.

A continuación, disfruta de las fotos de la SF-26.

Ferrari ha presentado su nuevo monoplaza de F1 para 2026

Las expectativas para la próxima temporada se han visto opacadas por una campaña de 2025 que resultó larga y agotadora. La llegada del heptacampeón mundial Lewis Hamilton había encendido grandes esperanzas, pero Hamilton no logró ni un solo podio en todo el año, mientras que su compañero Charles Leclerc terminó sin victorias, por cuarta vez en sus siete años con la Scuderia.

La idea es que, tras abandonar anticipadamente una temporada tan complicada, el equipo pueda concentrar sus esfuerzos en adaptar el coche a las nuevas regulaciones. Solo el tiempo dirá si este replanteamiento dará sus frutos.

¿Cuánto dinero ha ganado Charles Leclerc en Ferrari?

Charles Leclerc lleva 8 temporadas en la Fórmula 1 y aquí te vamos a contar cuánto ha ganado con Ferrari por el salario que tiene firmado actualmente en su contrato con la Scuderia de Maranello.

Según una publicación realizada por EL CEO, medio de comunicación especializado en negocios, el corredor monegasco gana 34,000,000 millones de dólares por la temporada 2024 y 2025 con la Scuderia.

En 2023, ganó 19 millones, pero durante 2021 y 2022 disfrutó de un salario de 12 millones de dólares. En total, en toda su carrera en la máxima categoría, ha percibido un salario de 129 millones.

Sin embargo, debemos mencionar que esto se reduce unicamente a su salario, sin contar bonos o pagos realizados por patrocinadores individuales y del equipo. Recordar que Charles hizo su debut en la F1 con Sauber en 2018, pero desde 2019 corre con el equipo de Maranello con la esperanza de conquistar el Campeonato de Pilotos.

