LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

Se han reanudado los ataques desde Europa para Sergio Pérez previo a su debut en la Fórmula 1 con Cadillac.

El corredor mexicano fue severamente criticado durante sus últimos meses con Red Bull Racing, señalamientos injustos que pusieron una presión innecesaria sobre su posición. Más tarde, los fracasos de Liam Lawson y Yuki Tsunoda demostraron que Checo hizo más de lo que se imaginaba.

Jorge Peiró, periodista español, señaló la situación de Cadillac en los test de pretemporada: "Ayer Cadillac volvió a dejar malas sensaciones: Checo solo pudo completar 11 vueltas y Bottas, 33. El total de giros fue pobre, sobre todo para un coche y proyecto nuevo. Tal vez rodaron tan poco por problemas en sensores. Es una hipótesis fuerte pero no está confirmada", opinó.

Una critica injusta, puesto que la situación de Cadillac es admirable considerando que son un equipo 100% nuevo en la F1. Además, hay otras escudería como Aston Martin y Williams, que ni siquiera pudieron estar en la pista y eso no generó comentarios similares.

Una muestra más de la doble medida con la que juzgan lo hecho por Pérez y que deja en exhibición la tan mencionada discriminación dentro y fuera de la Fórmula 1.

Relacionado: SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó y se anunció que Liam Lawson ocuparía el lugar de Pérez en 2025, convirtiéndose en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Tras semanas de especulaciones, el piloto mexicano confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac para el Campeonato Mundial 2026.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!