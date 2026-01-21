Colapinto Noticias Hoy: Recibe ascenso en Alpine para 2026
Colapinto Noticias Hoy: Recibe ascenso en Alpine para 2026
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 20 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Franco Colapinto F1: Modela los nuevos diseños de Alpine para la temporada 2026. ::: LEER MÁS
Gasly revela una GRAN LECCIÓN para Colapinto. ::: LEER MÁS
¡Rival de Colapinto anuncia nuevo contrato con RED BULL! ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: ¿Cuándo acaba el contrato de los pilotos de F1? ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto Hoy: ¿Quién es su compañero de equipo? La parrilla oficial F1 2026. ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Noticias Hoy: Rival admite error; Cadillac ataca; Preocupado por Ferrari
- 1 hour ago
HISTÓRICO: Así es el primer Audi F1 de la historia
- Ayer 23:41
Colapinto Noticias Hoy: Recibe ascenso en Alpine para 2026
- 2 hours ago
¿Peligra Kimi Antonelli? Mercedes hace MOVIMIENTOS por Max Verstappen
- Hoy 00:30
F1 Hoy: Fernando Alonso se quita distracción en Aston Martin; Franco Colapinto se hace figura en Alpine
- Hoy 00:00
La decisión de Ferrari que PREOCUPA a Checo Pérez y Cadillac
- Ayer 21:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero