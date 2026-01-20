Colapinto se convierte en la FIGURA principal dentro de Alpine
Colapinto se convierte en la FIGURA principal dentro de Alpine
Alpine ha presentado su nueva indumentaria para la temporada 2026 y Franco Colapinto es figura de ello.
Castore, la marca deportiva que patrocina a Alpine, ha dado a conocer los nuevos modelos de playeras que estarán vistiendo sus pilotos a lo largo de la temporada que está próxima a iniciar.
Estos modelos de mercancía estarán disponibles para la compra de los aficionados en línea, así que la afición argentina podrá adquirir pronto las prendas oficiales y lucir como Franco.
En el anuncio del equipo, tanto Pierre Gasly como Franco Colapinto vistieron los nuevos jerseys en el color azul característico de Alpine, que dejó fuera el color rosa.
🚨💙 | OFICIAL: Alpine presenta su merchandising para la temporada 2026.— Alpine Club (@alpineclub_esp) January 19, 2026
Muy poco rosa.. 👀#F1 pic.twitter.com/JNBqvRGVMx
Relacionado: ¿Cuándo acaba el contrato de Franco Colapinto y el resto de pilotos de F1?</u>
¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
