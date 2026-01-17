TODO lo que debes saber de los test de pretemporada F1 2026 con Checo, Colapinto y Alonso

GPFans te presenta todo lo que debes saber de los test de pretemporada del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1 con Franco Colapinto, Sergio Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Puede parecer que han pasado apenas cinco minutos desde que Lando Norris se coronó en Abu Dhabi, pero el actual campeón, Max Verstappen, junto a Lewis Hamilton y el resto de la plantilla, volverán a la pista en las pruebas de la F1 2026 este enero.

Con los lanzamientos de los nuevos monoplazas ya en marcha, la temporada comienza temprano gracias a las nuevas normativas que han cambiado el concepto de los coches, desde dimensiones reducidas hasta mayor potencia eléctrica.

Debido a estas modificaciones, se han programado tres sesiones de prueba distribuidas entre enero y febrero. La primera se desarrollará a puerta cerrada en el Circuito de Barcelona-Cataluña, seguida de dos jornadas en Bahréin el mes siguiente. Aunque ya se han mostrado los diseños de los equipos, la versión 2026 de los vehículos se finalizará al cierre de la pretemporada.

A continuación, te contamos las fechas, ubicaciones y todos los detalles claves de cada una de las pruebas previas a la temporada 2026.

¿Cuándo empieza la pretemporada de la F12026?

Cada equipo dispondrá de hasta tres días en el Circuito de Barcelona-Cataluña. La primera sesión se celebrará desde el lunes 26 de enero hasta el viernes 30. Esta prueba se realizará sin transmisión en directo y sin acceso para la prensa, ya que los equipos han solicitado privacidad para poder abordar cualquier imprevisto sin la presión mediática.

Solo un reducido grupo de la F1 tendrá acceso para realizar entrevistas selectas a pilotos y miembros de los equipos. Además, no se publicarán datos de tiempos, puesto que los equipos organizan libremente el calendario de trabajo, sin la intervención directa de la F1 o la FIA.

Esto ha generado preocupación por la posible difusión de imágenes falsas o contenido generado por inteligencia artificial, por lo que se recomienda ser cauteloso con lo que circula online. Sin duda, esta sesión privada en Barcelona servirá para aumentar la expectación de cara a las próximas pruebas en Bahréin previstas para febrero.

La segunda ronda de pruebas en el Circuito Internacional de Bahréin tendrá lugar del miércoles 18 al viernes 20 de febrero. Al igual que en la primera sesión, las actividades se desarrollarán de 10:00 a 19:00 hora local (AST), divididas en sesiones matutina y vespertina; para los espectadores del Reino Unido, el horario será de 7:00 a 16:00 (GMT).

¿A qué hora es la pretemporada F1 2026?

La primera prueba en Bahréin se realizará del miércoles 11 al viernes 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin. Durante cada uno de estos tres días, las actividades se desarrollarán en dos bloques: uno en la mañana y otro en la tarde, de 10:00 a 19:00 hora local (AST).

Afortunadamente, se publicarán los mejores momentos en el canal oficial de YouTube de la F1. Durante estas pruebas, los 11 equipos ensayarán los nuevos neumáticos Pirelli 2026, explorarán las configuraciones X-Mode y Z-Mode en los alerones delantero y trasero, y se adaptarán al renovado concepto de los coches.

Entre las novedades técnicas, destaca el uso del flow-vis paint, un fluido fluorescente que ayuda a los ingenieros a analizar el flujo de aire sobre superficies aero, así como el regreso de los aero rakes, esos dispositivos ligeros que mediante sensores miden la presión, la temperatura y cómo se comporta el flujo del aire sobre diferentes áreas del monoplaza.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

