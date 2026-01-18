Gasly revela una GRAN LECCIÓN para Colapinto

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, recordó sus turbulentos inicios en la Fórmula 1.

El piloto francés calificó de “golpe en la cara” el ver pasar un asiento tras conseguir el título en GP2 en 2016, aunque dijo que ese revés solo avivó su determinación para alcanzar sus objetivos.

Después de coronarse campeón en la categoría inferior —entonces conocida como GP2— con Prema Powerteam, Gasly esperaba dar el salto inmediato a la F1.

“Siempre me dijeron: ‘Si ganas el campeonato de GP2, tendrás una oportunidad en la Fórmula 1’”, comentó a F1.com. Pero la realidad fue otra, ya que en 2017 permaneció como piloto de reserva en el programa de Red Bull.

Gasly recibió un golpe en la cara

“El momento se sintió como un golpe en la cara”, reconoce el piloto. “Me pregunté: ‘¿Qué más debo hacer?’; sin embargo, confié en que mi oportunidad llegaría”.

Esa ocasión se materializó cuando Helmut Marko, asesor de Red Bull, le llamó y le dijo: “Prepárate, este fin de semana vas a competir”. Así debutó en el Gran Premio de Malasia en 2017, sustituyendo a Daniil Kvyat, quien ya había sido relevado en favor de Max Verstappen.

“Cuando se me presentó esa oportunidad, me sentí el hombre más afortunado del mundo”, rememora Gasly. “En la parrilla sabía que contaba con el coche, el equipo y el apoyo necesario; todo estaba en mis manos”.

Este fue el inicio de una etapa emocionante: en su primer año completo en 2018 con Toro Rosso, consiguió un impresionante cuarto lugar en Baréin, lo que generó una gran expectación en el mundo de la F1.

El revuelo que causó su desempeño le permitió ser promovido al equipo principal de Red Bull Racing en 2018, tras la salida de Daniel Ricciardo, convirtiéndose en compañero de un Verstappen implacable.

Sin embargo, la experiencia fue breve: después de solo doce carreras en la primera mitad de 2019, Gasly regresó a Toro Rosso para dejarle el sitio a Alexander Albon. Más tarde, logró su única victoria en Gran Premio, en Monza. Desde 2023, compite con Alpine, equipo que defenderá nuevamente la próxima temporada.

