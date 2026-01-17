¿Quién es el compañero de equipo de Franco Colapinto? La parrilla oficial F1 2026

GPFans te presenta la parrilla oficial de pilotos de la Fórmula 1 2026, incluyendo a Franco Colapinto y su compañero de equipo en Alpine.

Max Verstappen contará con un nuevo compañero, ya que el francés Isack Hadjar ha demostrado su valía en su temporada de novato en Racing Bulls durante 2025. Esto deja a Yuki Tsunoda sin asiento para la próxima temporada, mientras que el joven de 18 años Arvid Lindblad ocupará el lugar que deja Hadjar en Racing Bulls.

Además, la parrilla de F1 contará con 22 pilotos, gracias a la incorporación del equipo Cadillac F1, que ofrece una nueva oportunidad tanto a Valtteri Bottas como al ex piloto de Red Bull, Sergio Pérez. Estos son los 22 pilotos que aspiran a alcanzar el éxito en el campeonato durante la temporada 2026.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

