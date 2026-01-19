close global

﻿
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

Checo Pérez Hoy: Lo tachan de iluso en Red Bull; Esteban Ocon reconoce ser intimidado por él

Checo Pérez Hoy: Lo tachan de iluso en Red Bull; Esteban Ocon reconoce ser intimidado por él

Nazario Assad De León
Sergio Perez in front of the Silverstone track as two Red Bulls drive behind him

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este lunes 19 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Excompañero de Checo realiza FUERTE confesión sobre su tiempo juntos en F1. ::: LEER MÁS

Califican a Checo de ILUSO por sus palabras hacia Red Bull. ::: LEER MÁS

La tarea de Checo y Bottas con Cadillac que asustará a Mercedes y Red Bull. ::: LEER MÁS

¿Traición? Alumno de Checo IGNORA a Verstappen y elige a Hamilton. ::: LEER MÁS

Checo es ATACADO tras decir su versión sobre Verstappen y Red Bull. ::: LEER MÁS

La DEMOLEDORA forma en la que Checo ha dejado atrás a Red Bull en más de un sentido. ::: LEER MÁS

