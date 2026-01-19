Checo Pérez Hoy: Lo tachan de iluso en Red Bull; Esteban Ocon reconoce ser intimidado por él
Checo Pérez Hoy: Lo tachan de iluso en Red Bull; Esteban Ocon reconoce ser intimidado por él
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este lunes 19 de enero de 2026 en la Fórmula 1.
Excompañero de Checo realiza FUERTE confesión sobre su tiempo juntos en F1. ::: LEER MÁS
Califican a Checo de ILUSO por sus palabras hacia Red Bull. ::: LEER MÁS
La tarea de Checo y Bottas con Cadillac que asustará a Mercedes y Red Bull. ::: LEER MÁS
¿Traición? Alumno de Checo IGNORA a Verstappen y elige a Hamilton. ::: LEER MÁS
Checo es ATACADO tras decir su versión sobre Verstappen y Red Bull. ::: LEER MÁS
La DEMOLEDORA forma en la que Checo ha dejado atrás a Red Bull en más de un sentido. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Lo tachan de iluso en Red Bull; Esteban Ocon reconoce ser intimidado por él
- 2 hours ago
F1 Hoy: Todo sobre Drive to Survive; Ferrari explota; Franco Colapinto recibe ventaja
- 2 hours ago
Franco Colapinto Hoy: Alpine lo sorprende con ventaja única; Todo sobre los días de prueba
- 2 hours ago
Alpine sorprende a Colapinto con una ventaja ÚNICA para 2026
- 3 hours ago
Ex compañero de Checo realiza FUERTE confesión sobre su tiempo juntos en F1
- 3 hours ago
F1 Drive to Survive Temporada 8: Fecha de lanzamiento y grandes historias de la exitosa serie de Netflix
- Ayer 20:00
Más leído
Fernando Alonso pone a TEMBLAR a la F1 gracias a Aston Martin
- 3 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Adrian Newey confiesa SACRIFICIO para diseñar el 2026 de Fernando Alonso
- 3 enero
¡BOMBAZO! Verstappen firma un contrato multianual con Mercedes
- 5 enero
Piloto de Alpine es puesto bajo FUEGO tras el homenaje a Michael Schumacher
- 7 enero
Red Bull CONFIRMA lo MEJOR para Franco Colapinto y Alpine
- 7 enero