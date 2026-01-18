La DEMOLEDORA forma en la que Checo ha dejado atrás a Red Bull en más de un sentido

Checo Pérez, ha dejado definitivamente atrás a Red Bull con el anuncio de su nuevo patrocinio.

El piloto mexicano formó parte de la familia Red Bull entre 2021 y 2024, logrando cinco de sus seis victorias durante ese periodo. Sin embargo, una temporada 2024 llena de dificultades marcó el final de su etapa con el equipo.

Ahora, Pérez regresa a la parrilla con Cadillac, abriendo un nuevo capítulo en su carrera junto a un patrocinador de peso. Tras despedirse de Red Bull, el piloto ya no tendrá que fingir disfrutar de esa bebida energética de sabor medicinal.

En su nuevo acuerdo, la marca mexicana H20 Power se une a Pérez de la misma manera que Lando Norris se asocia con Monster o Max Verstappen con Red Bull. El anuncio llegó a través de un video vibrante en redes sociales donde se combinaban imágenes de olas, coches veloces y relámpagos, transmitiendo toda la energía del nuevo patrocinio.

Año nuevo, energético nuevo

Pérez tiene una segunda oportunidad en la F1 con Cadillac, donde, junto a Valtteri Bottas, luchará por transformar a su escudería en una fuerza competitiva. Antes de su regreso, el piloto sorprendió a muchos durante una entrevista en el podcast Cracks, en la que relató su paso por Red Bull sin tapujos.

El mexicano no se contuvo al revelar detalles impactantes. Según comentó, Helmut Marko se encargó de su factura de terapia, calificó de “el peor trabajo de la F1” haber compartido equipo con Max Verstappen y afirmó que, en cierto sentido, "todo en el equipo se convertía en un problema". ¡Declaraciones que han dejado huella!

Ahora, en Cadillac se vislumbran tiempos mejores, ¿verdad, Checo? Sin nervios, sin accidentes, solo pura potencia y rendimiento, al puro estilo de H20 Power.

