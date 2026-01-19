Ex compañero de Checo realiza FUERTE confesión sobre su tiempo juntos en F1

Esteban Ocon, compañero de Checo Pérez en Force India, ha revelado cómo la presión de competir con el mexicano fue algo difícil para él.

Ocon, que ahora se encuentra pilotando junto a Oliver Bearman en Haas, tuvo sus inicios en la Fórmula 1 en Force India, donde estaba un ya experimentado Checo Pérez, pero la relación no parecía ser la mejor.

Esto derivó en múltiples incidentes en la pista, y ahora, años después de todo lo sucedido, el piloto francés reconoce lo que en realidad sucedía en la escudería y cómo la pasaba él.

“Había mucha presión. Estaba compitiendo contra alguien muy experimentado como Checo. Él era un piloto que sumaba puntos de manera constante en la zona media, probablemente el más consistente", reveló Ocon.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

