La tarea de Checo y Bottas con Cadillac que asustará a Mercedes y Red Bull

Valtteri Bottas, compañero de Checo Pérez, se prepara para una nueva aventura en la Fórmula 1 con el flamante equipo de Cadillac para la temporada 2026.

Después de ausentarse durante un año, el piloto finlandés –diez veces ganador de Grandes Premios– arranca la temporada con gran entusiasmo, consciente de que vendrán grandes cambios.

"Estoy realmente emocionado", confiesa Bottas. "La transformación es total: nuevas normas, nuevas unidades de potencia y, sobre todo, un equipo completamente distinto. No he trabajado mucho con la mayoría de sus integrantes y hasta el vocabulario es distinto, por lo que hay mucho a lo que acostumbrarse."

Aunque el salto a Cadillac representa un desafío al adentrarse en lo desconocido, Bottas prefiere adaptarse de manera colaborativa. "Hay que mostrarse flexible y tomar las decisiones en equipo", añade.

Cadillac busca aprovechar la experiencia de Pérez y Bottas

El proyecto de Cadillac se refuerza con la apuesta por dos pilotos veteranos, incluido Sergio Pérez, que formará pareja en pista con Bottas. La escudería espera que ambos compartan sus valiosas vivencias en equipos exitosos como Red Bull Racing y Mercedes. Según Bottas, "la retroalimentación de lo que se ha aprendido en esos entornos es fundamental, pues la lista de cambios a incorporar es larga."

Las novedades no se limitan al equipo. La nueva generación de coches supone un reto mayúsculo. Bottas ha notado en el simulador que los vehículos son más compactos y ligeros. "Recuerdo el gran impacto en 2014, cuando se implantaron los motores híbridos, y luego, en 2017, volvimos a ver coches con dimensiones y características de conducción totalmente distintas. Ahora, la innovación es aún mayor: menos downforce, neumáticos más pequeños, un mayor deslizamiento y un tremendo aumento de par en las curvas", analiza el piloto.

Pruebas invernales: las primeras señales

A pesar de su amplia experiencia y el tiempo invertido en simulador, Bottas admite que aún es complicado prever cómo se comportarán los monoplazas en pista.

"Durante la primera shakedown –y con suerte antes de la primera prueba oficial– carecemos de una referencia clara. El coche puede sentirse decisivo o, por el contrario, simplemente aceptable, sin saber cómo se compara con los demás. Todo se basa en especulaciones y datos iniciales, y las diferencias entre las unidades de potencia podrían ser mayores que nunca", señala.

Cada cambio normativo exige un estilo de conducción distinto

El piloto subraya que cada ajuste en el reglamento obliga a modificar la forma de pilotar. "Los coches nunca son iguales", puntualiza Bottas.

"Los ingenieros trabajan con datos que a veces revelan aspectos que no se sienten al volante, y viceversa. Al principio, te dejas llevar por el instinto y pruebas distintas líneas de conducción en cada curva: ser más agresivo, más fluido, inclinar el coche hacia adelante o ajustar el trailbrake. Solo así se descubre el ritmo óptimo."

