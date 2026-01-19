Califican a Checo de ILUSO por sus palabras hacia Red Bull

El exdirector de equipo de F1, Peter Windsor, ha criticado a Sergio Pérez por creer que podría competir contra Max Verstappen en la lucha por el título.

Durante su etapa como compañero de equipo de Verstappen, Pérez fue parte de una época de éxitos, logrando dos campeonatos de constructores en 2022 y 2023, mientras el holandés se coronaba campeón de pilotos en cuatro ocasiones consecutivas.

El mexicano comenzó la temporada de ese segundo campeonato con gran fuerza. En las primeras cuatro carreras, compitió intensamente junto a su compañero (incluso logró una victoria en la carrera sprint en Bakú), situándose apenas a seis puntos del líder en la clasificación.

Sin embargo, el exjefe de Williams consideró absurdo que Pérez creyera que podía desafiar a Verstappen por el título, acusándolo de dejarse llevar por el bombo mediático.

Antes de su vuelta a la parrilla con Cadillac, Windsor comentó: "La prensa mexicana se ilusionó con la idea de que podía ganar el campeonato mundial y superar a Max. ¡Y lo creyó de verdad! Por supuesto, es típico que los medios exageren; pero que Pérez se haya convencido de ello ya es otro cantar".

"Es absurdo. La forma en que se autoilusiona es entrenar 25 días bajo la lluvia en Snetterton con Rob Wilson."

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

