Checo es ATACADO tras decir su versión sobre Verstappen y Red Bull

La entrevista reveladora de Sergio Pérez sobre su etapa en Red Bull junto a Max Verstappen ha desatado la ira de un reconocido experto de la Fórmula 1.

El piloto mexicano, que este año regresa a la F1 con Cadillac, recordó viejos tiempos al participar en el Crack Podcast y no dudó en expresar su opinión sobre el emblemático equipo.

Pérez afirmaba que compartir equipo con Verstappen fue uno de los peores empleos en la F1 y llegó a comentar que, si hubiera sido más rápido que Max, habría supuesto un problema dentro de la escudería.

Sin embargo, sus declaraciones no han encontrado apoyo unánime, ya que uno de sus más grandes detractores, Peter Windsor, ha salido a tratar de desacreditarlo.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Windsor ataca de nuevo a Checo

Durante su intervención en el programa F1 Hour, Peter Windsor comentó: "Creo que se está haciendo la víctima perfecta; no hay ni un ápice de verdad en sus palabras. Si en los últimos cinco o seis años hubieran contado con un piloto de la talla de Charles Leclerc en el otro Red Bull, habría alcanzado grandes éxitos e incluso podría haber disputado un campeonato contra Max. No digo que le iguale a Max en este momento, pero con un piloto de esa envergadura en el otro coche, sin duda se habría acercado a su nivel."

El exresponsable de Williams y Ferrari añadió: "La realidad es que, salvo por el breve periodo en que Daniel Ricciardo formó parte del equipo, jamás han contado con un piloto de élite junto a Max. Red Bull ha demostrado ser capaz de producir dos coches sumamente competitivos, como se vio en las épocas de Sebastian Vettel y Mark Webber, por lo que estas críticas son un disparate. Parece que Pérez intenta justificar sus dificultades para igualar el ritmo de Max, sugiriendo que si hubieran construido el coche pensando en él, habría ganado cuatro campeonatos mientras Max carecería de opciones."

Finalmente, Windsor concluyó: "El hecho de que haya logrado victorias en Grandes Premios, a pesar de las limitaciones que su talento pudiera sugerir, debería hacerlo sentirse afortunado. Más que lamentar, debió celebrar la oportunidad de haber formado parte de Red Bull durante aquellos días dorados junto a Jonathan Wheatley, Christian [Horner] y Adrian [Newey]."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!