¿Traición? Alumno de Checo IGNORA a Verstappen y elige a Hamilton

Isack Hadjar, alumno de Checo Pérez y nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull Racing para la temporada 2026 de Fórmula 1, ha expresado su profunda admiración por Lewis Hamilton.

Aunque se enfrentará cara a cara con el siete veces campeón mundial, para Hadjar Hamilton sigue siendo el referente absoluto.

En el podcast Talking Bulls, Hadjar manifestó que considera a Hamilton el “mejor de todos los tiempos” gracias a su “paquete completo”.

Mientras que para él Ayrton Senna representa al piloto más veloz de la historia, Hamilton destaca por su consistencia y versatilidad en todos los aspectos de la competición. Su admiración por el británico es antigua, ya que afirma ser fan de Hamilton desde que tenía tres años.

Respeto por el espíritu deportivo y los duelos directos

Otro aspecto fundamental que Hadjar atribuye a Hamilton es su deportividad en la pista. Le impresiona que el piloto jamás haya conseguido un título mediante maniobras sucias o ilegales.

Además, Hadjar recordó lo surrealista y emocionante que resultó competir contra su ídolo en su temporada de novato en 2025, un momento que equiparó a adelantar a Hamilton en un videojuego.

La relación entre Hadjar y Hamilton trasciende la pista. El joven piloto se emocionó al leer en Instagram el elogio de Hamilton, que lo calificó de “leyenda”. Ese gesto y el apoyo recibido en momentos difíciles durante su primer año significaron para él mucho más que simples puntos.

A pesar de su admiración, Hadjar adopta un enfoque realista para la próxima temporada. Ha declarado estar mentalmente preparado para un comienzo complicado, en el que podría mostrar ritmos inferiores a los de su compañero Max Verstappen. Conducir al lado de Verstappen es para él un privilegio y una oportunidad excepcional para aprender del piloto que, según él, siempre da lo mejor.

