Hamilton se enfrenta a un FUERTE problema con el calendario de la F1

Campeón de F1 en siete ocasiones, productor de cine en Hollywood, empresario y activista, Lewis Hamilton lo hace todo. Sin embargo, su calendario se ha vuelto prácticamente imposible de manejar.

Bastaría recordar que solo la campaña de la Fórmula 1 incluye 24 fines de semana de carrera entre marzo y diciembre, lo que deja escaso tiempo para cualquier otra actividad.

Quizás se piense que Hamilton aprovechará el invierno entre temporadas para descansar. ¡Nada más lejos de la realidad! Con la próxima reforma de las normas de la F1, se disputarán tres sesiones de pruebas previas a la temporada en lugar de una, siendo la primera en Barcelona el 26 de enero.

Entre entrevistas algo pesimistas sobre la F1 y sus enérgicos y motivadores posts de entrenamiento de Año Nuevo (inspiradores posts de Año Nuevo), Hamilton apenas encuentra momentos para relajarse.

La situación se complica aún más, ya que el campeón se enfrenta a una decisión casi imposible: ¿asistir a los Oscar o competir en el Gran Premio de China?

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

El dilema de Ferrari de Hamilton para 2026

Tras una decepcionante primera temporada al volante del rojo, Hamilton espera regresar a Maranello este mes, más descansado y listo para enfrentar las nuevas regulaciones. Aunque el panorama competitivo se reiniciará en el GP de Australia, que abre la temporada en marzo, Hamilton no la tendrá nada fácil en 2026.

El año pasado, el campeón fue objeto de interminables dudas sobre su futuro en Ferrari e incluso sobre la posibilidad de retirarse. Bastará que falle en salir de la Q1 en Melbourne para que esas interrogantes resurgan con fuerza.

La presión podría aumentar aún más en la siguiente cita en Shanghái. Si Hamilton no consigue una victoria milagrosa en Australia, el Gran Premio de China marcará ya un año desde la última vez que subió al podio con Ferrari.

Por ello, es probable que en el evento chino los medios inunden al piloto con preguntas acerca de cuándo volveremos a verlo al volante del rojo en el podio, si es que eso llega a ocurrir.

¿Y si existiera una forma de evadir toda esta presión? Gracias a su faceta como productor de cine, podría tenerse la alternativa perfecta. Hamilton podría recibir pronto una invitación a los 98º Premios de la Academia tras el éxito de su película de F1, que el pasado verano fue preseleccionada en cinco categorías.

El ex piloto de Mercedes coprodujo la cinta y, aunque aún no cuenta con nominaciones oficiales, se presenta un dilema ya que el glamoroso evento se celebrará el mismo día del Gran Premio de China, el 15 de marzo. Además, los resultados de los Critics Choice Awards indican que las posibilidades de que la película se lleve un Oscar son bastante altas.

Con 44 años, Hamilton siempre podría imitar a Troy Bolton (¡si no has visto High School Musical, te estás perdiendo de algo!) y repartir su velada entre Shanghái y Los Ángeles a bordo de un avión privado sorprendentemente veloz. O, simplemente, ¿por qué no tomarse el domingo libre? Al fin y al cabo, ¡para eso están los pilotos de reserva!

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!