Franco Colapinto Hoy: Abandonado por Alpine; Menospreciado por piloto sudamericano
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este lunes 3 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.
Juan Pablo Montoya ha criticado duramente los méritos de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 y su asiento en Alpine. ::: LEER MÁS
Flavio Briatore ha declarado que la temporada 2025 para Alpine estaba prácticamente condenada antes de comenzar. ::: LEER MÁS
Franco Colapinto se ha convertido en mucho más que un piloto de Fórmula 1 para Argentina, ha sido un pionero que rompe fronteras. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Brasil se disputará el siguiente fin de semana, y aunque no sea en su país o el de su escudería, para Franco Colapinto es la carrera más especial del año. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Brasil no trae las mejores memorias para Franco Colapinto de la temporada pasada, pero ahora eso le ha dejado claras sus aspiraciones para el próximo fin de semana. ::: LEER MÁS
Se han iniciado conversaciones preliminares para vender una importante participación en el equipo Alpine F1. ::: LEER MÁS
