¡FUEGO AMIGO! Montoya ataca severamente a Colapinto y sus méritos en Alpine

Juan Pablo Montoya ha criticado duramente los méritos de Franco Colapinto dentro de la Fórmula 1 y su asiento en Alpine.

El ex piloto colombiano de Fórmula 1 ha sentenciado que Colapinto no tiene el asiento de Alpine por merecimientos deportivos, sino por cuestiones fuera de la parrilla.

En palabras dentro de su podcast MontoyAS, Juan Pablo estableció que Paul Aaron sin duda tiene mayores capacidades que Franco, pero hay dos motivos fuertes para dejar al argentino.

"Franco Colapinto pilota en la Fórmula 1 por los patrocinios de Mercado Libre y Globant", comentó Juan Pablo Montoya hacia AS Colombia.

"Si Paul Aron hubiera tenido el dinero, Alpine lo habría puesto de titular antes que a Colapinto", finalizó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

