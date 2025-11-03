Alpine ABANDONA el auto de Colapinto tras la sanción de la FIA

Flavio Briatore ha declarado que la temporada 2025 para Alpine estaba prácticamente condenada antes de comenzar.

La FIA impuso una nueva restricción en el uso de alerones flexibles, lo que obligó a desechar por completo el plan de desarrollo del equipo.

Los alerones flexibles han sido objeto de debate en la Fórmula 1 durante los últimos años. Algunos equipos utilizaban alerones delanteros y traseros que se flexionaban en las rectas pero recuperaban su forma en las curvas, algo que iba en contra del espíritu de las normas impuestas por la FIA.

Ante esta situación se endurecieron las regulaciones, incorporándose la norma TD018 durante el fin de semana de carrera en España.

La temporada estaba perdida antes de empezar para Alpine

En conversación con Auto Motor und Sport, Briatore explicó que la modificación repentina anunciada durante el parón invernal resultó letal para la campaña 2025.

"Para reaccionar a tiempo, hubiéramos tenido que reconstruir el monoplaza por completo. Toda la aerodinámica depende del alerón delantero", comentó el italiano de 75 años.

La próxima temporada Alpine estrena unidad de potencia Mercedes. Para integrarla correctamente en el chasis, el equipo decidió posponer las actualizaciones de 2025, concentrando todos sus esfuerzos en 2026.

Desde su perspectiva, era lo más lógico apostar a toda máquina hacia la siguiente campaña.

