Las palabras de Colapinto que harán ENFURECER a Bortoleto

El Gran Premio de Brasil se disputará el siguiente fin de semana, y aunque no sea en su país o el de su escudería, para Franco Colapinto es la carrera más especial del año.

El circuito de Interlagos albergará el Gran Premio del siguiente domingo, por lo que, al ser la única carrera que se disputa en Sudamérica, es a donde con mayor facilidad pueden acudir los aficionados argentinos.

Aunque en esta ocasión sí habrá un piloto local, como lo es el piloto brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto, para Colapinto la etiqueta de cómo considera esta fecha del calendario es clarísima.

"Brasil es el Gran Premio de casa. Van a ir muchos argentinos, tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos", expresó Franco.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

