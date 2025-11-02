¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1

Se han iniciado conversaciones preliminares para vender una importante participación en el equipo Alpine F1.

El equipo francés atraviesa una temporada complicada y ocupa el último puesto en el campeonato de constructores de F1. Incluso han admitido abiertamente en las redes sociales que su objetivo es simplemente completar la temporada 2025.

Tras el Gran Premio de Azerbaiyán en septiembre, escribieron: "Con nuestro paquete actual sabemos que las últimas carreras serán difíciles. Nos toca aguantar el 2025 y seguir luchando desde la base."

Según informó el Sports Business Journal, la firma de inversión Otro Capital ha comenzado a dialogar sobre la venta de su participación del 24% en el equipo.

Es posible que Alpine pierda pronto su vínculo con Taylor Swift

Esta participación se adquirió hace menos de dos años e incluso atrajo a destacados inversores del mundo del deporte, como el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, su compañero (y prometido de Taylor Swift) Travis Kelce, y la estrella del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, entre otros.

La inversión ascendió a 218 millones de dólares en diciembre de 2023, lo que valoró al conjunto en 900 millones. Sin embargo, con el continuo auge de la popularidad del deporte, se mencionan cifras cercanas a los 1.5 mil millones, incluso para los equipos más modestos.

Las negociaciones aún están en una fase muy temprana, ya que el derecho de Renault para presentar la primera oferta en caso de una eventual venta de Otro Capital podría complicar el interés de inversores externos serios.

Una figura que podría interesarse es Christian Horner, quien ha dejado claro su deseo de regresar a la competición siempre que el acuerdo incluya una participación, total o parcial, en un nuevo proyecto. Con Flavio Briatore, asesor del equipo, poco intimidado por el circo mediático en torno a este posible regreso, la situación promete generar gran expectación.

GPFans ha contactado a Alpine para solicitar comentarios sobre estas conversaciones de venta.

