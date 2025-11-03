Se revela el mayor IMPACTO de Colapinto en la F1

Franco Colapinto se ha convertido en mucho más que un piloto de Fórmula 1 para Argentina, ha sido un pionero que rompe fronteras.

Nico Varrone ha sido confirmado como piloto para F2 en la temporada 2026, lo cual, según el mismo piloto, jamás habría sido posible sin la llegada de Franco a la máxima categoría.

"Franco abrió muchas puertas, la revolución Colapinto ayudó un montón para nosotros", reveló Nico Varrone.

Esto es solo una señal más de la importancia de que Colapinto se mantenga en la Fórmula 1 por más tiempo, ya que su impacto dentro y fuera de la parrilla es incalculable.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

