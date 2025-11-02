close global

﻿
Colapinto at Alpine

La gran ILUSIÓN para Colapinto respecto al GP de Brasil

La gran ILUSIÓN para Colapinto respecto al GP de Brasil

Nazario Assad De León
Colapinto at Alpine

El Gran Premio de Brasil no trae las mejores memorias para Franco Colapinto de la temporada pasada, pero ahora eso le ha dejado claras sus aspiraciones para el próximo fin de semana.

El circuito de Interlagos albergará el Gran Premio del siguiente domingo, por lo que, al ser la única carrera que se disputa en Sudamérica, es a donde con mayor facilidad pueden acudir los aficionados argentinos para alentar a Franco.

Aunque en esta ocasión sí habrá un piloto local, como lo es el piloto brasileño de Sauber Gabriel Bortoleto, para Colapinto la responsabilidad o compromiso con la gente que acudirá a la carrera es igual o mayor que la de Bortoleto

"Ojalá que andemos bien para darles un lindo resultado, lo bueno es que peor no se puede ir. Así que nada de acá para arriba", expresó Franco.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

