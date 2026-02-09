Lancio Aston Martin F1 2026 oggi: ora di inizio e come guardarlo GRATIS
Aston Martin si prepara a svelare il suo primo monoposto di Formula 1, progettato dalla leggenda del motorsport Adrian Newey.
Dopo aver lasciato la Red Bull a maggio 2024, il rinomato designer britannico è approdato ad Aston Martin nel marzo 2025, mettendosi immediatamente al lavoro sul suo debutto per il team in vista del nuovo ciclo regolatorio che interesserà la stagione.
Il modello AMR26 ha fatto la sua prima apparizione durante il shakedown di Barcellona, svoltosi nell’arco di due giorni. Lance Stroll ha avuto l’onore di guidare per primo il bolide firmato Newey, prima che la vettura passasse nelle mani del due volte campione, Fernando Alonso.
Presentato a Barcellona con un elegante design interamente nero, il monoposto vedrà un notevole restyling in vista del Gran Premio d’Australia, evento che inaugurerà la stagione il prossimo mese.
Lunedì 9 febbraio, Aston Martin lancerà ufficialmente l’auto di F1 2026, presentando contestualmente la nuova immagine del team. Questa campagna segnerà anche il debutto della collaborazione esclusiva con Honda, che fornirà la potenza per la stagione.
Come seguire il lancio del bolide F1 2026 di Aston Martin
Lunedì 9 febbraio alle ore 19:00 GMT, Aston Martin presenterà in diretta il suo nuovo monoposto, durante un evento che si terrà presso il centro culturale Ithra a Dhahran, in Arabia Saudita. La serata combinerà approfondimenti tecnici a cura del direttore tecnico e team principal, Adrian Newey, con un sottofondo musicale ispirato a Hans Zimmer e interpretato dal Jodok Cello.
Il lancio sarà condotto dal duo formato da Fernando Alonso e Lance Stroll e vedrà la partecipazione speciale dell’attrice Kaya Scodelario. Potrai seguire l’evento gratuitamente tramite l’account TikTok di Aston Martin Aramco: la diretta inizierà alle 18:15 GMT con una presentazione introduttiva curata da Jolie Sharpe. Chi vorrà ammirare il primo monoposto firmato Newey, rinnovato con il nuovo look del team, potrà sintonizzarsi sul canale Aston Martin F1 alle 19:00 GMT.
La trasmissione proseguirà sulla piattaforma associata di TikTok, con contenuti esclusivi dai backstage e reazioni in diretta del team. Inoltre, emittenti internazionali e piattaforme digitali, tra cui Sky Sports F1, trasmetteranno l’evento.
|Squadra
|Località
|Data
|Come vederlo
|Red Bull
|Detroit, USA
|15 gennaio
|Pagina ufficiale di Red Bull Racing, YouTube
|Racing Bulls
|Detroit, USA
|15 gennaio
|Pagina ufficiale di Red Bull Racing, YouTube
|Haas
|Online
|19 gennaio
|Pagina ufficiale di Haas F1 e social media
|Audi
|Berlino, Germania
|20 gennaio
|YouTube, canali social di Audi
|Ferrari
|Maranello, Italia
|23 gennaio
|YouTube, social media di Ferrari
|Alpine
|Barcellona, Spagna
|23 gennaio
|YouTube, social media di Alpine
|Mercedes
|Online
|2 febbraio
|Social media di Mercedes
|Williams
|Grove
|3 febbraio
|Social media di Williams
|Cadillac
|Santa Clara, USA
|8 febbraio
|Super Bowl Halftime show & social media di Cadillac F1
|Aston Martin
|Dhahran, Arabia Saudita
|9 febbraio
|Account TikTok di Aston Martin
|McLaren
|Bahrein e online
|9 febbraio
|Canale YouTube di McLaren
