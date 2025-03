F1 Oggi: Mercedes prende una posizione forte su Antonelli e Russell; Schumacher critica Horner per il suo ruolo nel team

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Domenico 30° marzo 2025 in Formula 1.

En mezzo ai pettegolezzi su una possibile riorganizzazione dei sedili in Formula 1 per il 2026, la Mercedes continua a puntare su una strategia a lungo termine, intesa a consolidare non solo la posizione di George Russell, ma anche quella del giovane Andrea Kimi Antonelli. ::: LEGGI DI PIÙ

Ralf Schumacher ha recentemente sostenuto la necessità di rivedere il ruolo di Christian Horner in Red Bull, definendo il direttore del team una figura controversa. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton potrebbe rappresentare il presente della Ferrari, ma il team di Formula 1 guarda già al futuro investendo in un giovane talento britannico attraverso la sua accademia piloti. ::: LEGGI DI PIÙ

L'ex responsabile di Lewis Hamilton alla McLaren, Ron Dennis, starebbe realizzando una villa da 30 milioni di sterline dotata di un tunnel segreto che la collega al fiume Tamigi. ::: LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton ha recentemente condiviso consigli preziosi per chi sta attraversando momenti difficili legati alla salute mentale, approfonditi attraverso la sua lunga esperienza in Formula 1. ::: LEGGI DI PIÙ

