Il nuovo Lewis Hamilton? La Ferrari ingaggia la stella britannica dell'automobilismo

Lewis Hamilton potrebbe rappresentare il presente della Ferrari, ma il team di Formula 1 guarda già al futuro investendo in un giovane talento britannico attraverso la sua accademia piloti.

La Ferrari Driver Academy, istituita nel 2009, si occupa di formare e valorizzare le nuove promesse che hanno già fatto il salto in F1, come Charles Leclerc, Sergio Pérez e Ollie Bearman. Attualmente, Jerome d'Ambrosio guida l'accademia e Dino Beganovic diventerà il primo giovane della Scuderia a partecipare a una sessione FP1 nel 2025 durante il Gran Premio del Giappone, dove guiderà la SF-25 di Leclerc. Recentemente, Ferrari ha ampliato il proprio programma inserendo un sesto pilota, che si affianca a Beganovic, Maya Weug, Aurelia Nobels, Tuukka Taponen e Rafael Camara: si tratta del ventitreesimo anno Noah Baglin.

Chi è il nuovo pilota della Ferrari, Noah Baglin?

Baglin ha iniziato a gareggiare in kart a soli sei anni e, nella sua prima stagione, ha conquistato il titolo della MSA Le Conti Cup 2019, occupando anche il secondo posto nella categoria British Bambino e nei Time Trials. Nel 2023 il giovane ha fatto il salto sui circuiti italiani e sulla scena internazionale, vincendo il campionato ACI & Trofeo Delle Industrie e salendo sul podio agli SKUSA Supernats a Las Vegas. Lo scorso anno si è distinto come miglior esordiente nel campionato europeo FIA OKJ, guadagnandosi il primo posto nel Ranking FIA del Karting.

Non si possono trascurare le similitudini con Hamilton, che fece il suo ingresso nel mondo del karting negli anni '90 vincendo numerosi titoli. Come il britannico, Hamilton firmò il suo primo contratto con un team di F1 a soli 13 anni, entrando a far parte del programma giovanile della McLaren, e a distanza di dieci anni si aggiudicò il titolo mondiale. Baglin continuerà a competere nel karting nel 2025 e, se saprà farsi notare, potrebbe fare il salto alle monoposto nelle competizioni regionali, dove dovrà dimostrare il suo valore per salire successivamente in Formula 3, F2 e, chissà, forse un giorno in Formula 1.

