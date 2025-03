Gli importanti consigli di Hamilton sulla salute mentale

Lewis Hamilton ha recentemente condiviso consigli preziosi per chi sta attraversando momenti difficili legati alla salute mentale, approfonditi attraverso la sua lunga esperienza in Formula 1.

Pur essendo sette volte campione del mondo e contando 40 anni alle spalle, il pilota britannico ha dovuto fronteggiare periodi complessi che hanno segnato la sua carriera. Le sfide in pista e i momenti difficili vissuti nel corso degli anni gli hanno permesso di maturare una profonda consapevolezza sul valore della resilienza e dell’ottimismo, divenendo un esempio per chi lotta quotidianamente contro le difficoltà personali.

Nel 2007 e nel 2021, due stagioni decise da margini sottili hanno rappresentato autentiche lezioni di vita per Hamilton. Durante il Gran Premio di Cina nel 2007, mentre guidava la classifica, un errore in pit stop e un insolito incidente in pista lo costrinsero all’abbandono della gara, facendogli perdere il titolo per uno solo di punto a favore di Kimi Räikkönen.

Più recentemente, nel 2021 il campionato si decise nell’ultima gara ad Abu Dhabi, dove, nonostante avesse accantonato lo stesso punteggio di Max Verstappen, un safety car negli ultimi minuti permise al pilota della Red Bull di cambiare pneumatici e, superandolo nell’ultima curva, conquistò il titolo. Queste esperienze, così al limite della vittoria, hanno lasciato un segno profondo, insegnandogli a gestire la pressione delle competizioni al massimo livello.

Hamilton riflette sui momenti difficili

Durante un’intervista rilasciata a W Magazine China, l’ex campione ha ricordato la profonda delusione per aver perso il titolo nel 2007, raccontando di aver trascorso tre interi giorni rinchiuso in hotel, immerso in una forte ondata di tristezza e riflessione. In quell’occasione, Hamilton ha sottolineato l’importanza di affrontare e accettare appieno i propri sentimenti, evitando di restare intrappolati nel passato e mantenendo lo sguardo fisso su nuove sfide e opportunità. "È fondamentale accettare ciò che provi, non c'è nulla di anormale in questo, ma è essenziale non ossessionarsi per quello che è stato", ha dichiarato il campione.

Hamilton ha inoltre evidenziato come ogni difficoltà rappresenti un’occasione per rinascere e migliorarsi. "Hai innumerevoli opportunità per prepararti al futuro con una nuova energia; presentati a ogni impegno con ottimismo e trasmetti questo entusiasmo a chi ti sta accanto. Nei momenti in cui dubiti dei tuoi sogni, quando la negatività rischia di toglierti la speranza, l’unica scelta è continuare a lottare", ha concluso. Queste parole, cariche di significato, invitano a non arrendersi mai, ricordando a tutti il valore della resilienza e della fiducia in se stessi.

