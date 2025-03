È emerso l'errore della Ferrari che ha compromesso le possibilità di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nella qualifica del Gran Premio d’Australia.

Il pilota monegasco, parlando con i media dopo la sessione di qualifica, ha rivelato cosa è successo nel box prima dell’inizio delle fasi eliminatorie: "Abbiamo dovuto cambiare qualcosa e perdere prestazione.

"Non è mai una buona cosa, non posso dire di più, ma per questo weekend era la scelta giusta. La macchina in Q3 non era nella finestra ideale, un po' meno in Q2, ma comunque non al livello di venerdì.

"Domani non bisogna strafare, l’obiettivo è portare a casa punti e crescere progressivamente per tornare davanti", ha dichiarato il pilota della Scuderia.

Sia Leclerc che Hamilton sono rimasti lontani dalla lotta per la pole con Lando Norris e Max Verstappen. Anzi, sono stati battuti persino dalle Williams di Alexander Albon e Carlos Sainz.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

