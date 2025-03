L'ex capo di Hamilton lancia il progetto segreto del tunnel del Tamigi

L'ex responsabile di Lewis Hamilton alla McLaren, Ron Dennis, starebbe realizzando una villa da 30 milioni di sterline dotata di un tunnel segreto che la collega al fiume Tamigi.

Per oltre 30 anni ha diretto la McLaren, conducendo la scuderia a vincere sette titoli costruttori e 10 campionati piloti, tra cui l'ultimo successo di Hamilton nel 2008. Dennis ha avuto un ruolo decisivo nel riconoscere il talento del giovane pilota, facendolo entrare nel programma per le promesse della McLaren all'età di 13 anni, e ha guidato leggende come Ayrton Senna e Alain Prost, lasciando un’impronta indelebile nella storia della Formula 1.

Nel 2017 Dennis ha venduto le sue ultime partecipazioni in McLaren per 275 milioni di sterline, segnando un cambio di rotta nella sua carriera. Successivamente si è integrato nel governo britannico, operando durante le amministrazioni di David Cameron e Theresa May, dove ha ricoperto il ruolo di Ambasciatore degli Affari del Regno Unito e collaborato con il Ministero della Difesa.

Ron Dennis costruisce una mega villa

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i lavori per l'ultimo ambizioso progetto di Dennis sono già iniziati. Escavatori sono attivi su un terreno di 175 acri a Berkshire, dove sorgerà questa residenza di lusso. I piani, inizialmente approvati nel 2018, prevedono caratteristiche straordinarie: una piscina sotterranea ispirata ai bagni romani, un salone di bellezza e una sala espositiva per fiori. L’abitazione si svilupperà su tre livelli e disporrà di un seminterrato che accoglierà cantine, una sala giochi e una sala cinema.

La mega villa comprenderà sei camere da letto, una terrazza panoramica sul tetto e diverse fontane decorative, oltre a una sala esclusiva per la cristalleria e la porcellana. La particolarità più sorprendente è il tunnel segreto che collegherà direttamente la casa al fiume Tamigi, garantendo a Dennis un accesso privato alla sua imbarcazione. Nonostante i progetti siano stati revisionati e nuovamente approvati nel 2023, i lavori proseguono su un terreno che faceva parte dell’antica tenuta Park Place.

