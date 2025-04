Viene emesso un forte giudizio su Horner e il suo lavoro alla Red Bull

Ralf Schumacher ha recentemente sostenuto la necessità di rivedere il ruolo di Christian Horner in Red Bull, definendo il direttore del team una figura controversa.

La scorsa settimana, la dirigenza dell’omonima scuderia ha dovuto affrontare una difficile scelta dopo l’iniziale disastro di Liam Lawson nella stagione 2025, durante la quale il giovane pilota non ha conseguito punti nei due Gran Premi finali. Di conseguenza, si è deciso di sostituire il pilota ventitreenne con Yuki Tsunoda a partire dal Gran Premio del Giappone, mentre Lawson tornerà alla Racing Bulls.

In un'intervista sul podcast tedesco di Sky F1, Backstage Pit Lane, Schumacher ha acceso un vivace dibattito criticando le scelte interne e mettendo in discussione sia la gestione di Horner sia il ruolo del suo consulente in Formula 1, Helmut Marko. Secondo il veterano pilota, Marko avrebbe commesso un grave errore sostenendo Lawson anziché puntare su Tsunoda come compagno ideale per Verstappen, generando così una notevole pressione interna che mina la tradizionale solidità del team.

Red Bull in crisi dopo il cambio pilota?

Schumacher ha aggiunto che il futuro di Horner alla guida della squadra potrebbe essere messo in discussione, pur precisando che si tratta semplicemente di un parere personale e non di una decisione ufficiale. Malgrado le recenti difficoltà, la struttura dirigenziale, che ha portato a numerosi titoli mondiali, rimane intatta e, nonostante tutto, Max Verstappen si attesta ancora al secondo posto in classifica, a dimostrazione della resilienza che contraddistingue il team.

Il ex pilota ha concluso affermando: "Non credo che rimanga alcun aspetto inesplorato. Horner, pur essendo una figura di grande rilievo, non è riuscito a mantenere il successo di Red Bull né a gestire i problemi derivanti dalle sue inclinazioni personali. Questo ha portato all'addio di figure fondamentali come Adrian Newey e altri collaboratori di spessore, facendo sì che ora la squadra debba affrontare conseguenze considerevoli". Nel frattempo, Adrian Newey ha intrapreso una nuova avventura come partner tecnico principale per Aston Martin, dopo quasi vent'anni trascorsi in Red Bull.

