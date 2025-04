Mercedes prende una posizione FORTE su Antonelli e Russell

En mezzo ai pettegolezzi su una possibile riorganizzazione dei sedili in Formula 1 per il 2026, la Mercedes continua a puntare su una strategia a lungo termine, intesa a consolidare non solo la posizione di George Russell, ma anche quella del giovane Andrea Kimi Antonelli.

La casa tedesca, infatti, ha fatto chiarezza sul fatto che il progetto di rimanere al vertice si articola su due fronti: da una parte il consolidamento del pilota britannico, arrivato nel 2022 dalla Williams, e dall’altra lo sviluppo del talento emergente, per cui il veicolo è stato messo a punto per esaltare al massimo le sue potenzialità.

Il direttore del team, Toto Wolff, ha recentemente ribadito su Motorsport.com che Russell rappresenta senza dubbio un pilota élite, un elemento fondamentale per la squadra. La scelta di integrare Antonelli, inoltre, nasce anche dai notevoli risultati ottenuti dal giovane, il cui stile di guida si trova perfettamente supportato dall’ottimizzazione globale dell’auto. Questo approccio non solo favorisce la crescita di un nuovo talento, ma riafferma anche che Russell rimane il punto di riferimento per le prestazioni complessive del team.

Wolff: "Russell è un pilota d'élite"

Wolff ha sottolineato come in Mercedes si riconosca pienamente il valore di Russell. "Perché sottovalutarlo? È un campione e ci consideriamo fortunati di averlo al nostro fianco", ha dichiarato il direttore, evidenziando l’importanza dei duelli intensi che il britannico ha affrontato, sia contro il suo ex compagno Lewis Hamilton sia contro Charles Leclerc. La sua prestazione impeccabile al Gran Premio di Cina ha confermato il suo stato di forma elevato, supportato anche da un contratto che lo impegna fino alla fine del 2025.

La Mercedes prosegue il suo percorso, puntando a garantire continuità sia a Russell che ad Antonelli. Wolff ha spiegato che le prestazioni di George contro Lewis e, al contempo, il rendimento attuale del britannico in confronto agli avversari, dimostrano di avere tra le mani un vero campione. Questa strategia, costruita su basi chiare per pilota e team, evidenzia come, nonostante i pettegolezzi relativi a possibili nuovi arrivi, la coppia attuale resti pienamente al centro degli interessi della scuderia.

