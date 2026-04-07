'Bienvenido al paraíso': Así es la increíble nueva casa australiana de una estrella de la F1, donde tú también puedes alojarte

Tú también puedes disfrutar de la lujosa vida de una estrella de la F1

Ah, la vida de un piloto de Fórmula 1. Sí, tienen que lidiar con un calendario de carreras apretado y apenas tienen un momento para relajarse en casa entre carreras, pero cuando lo hacen, ¡vaya si pueden relajarse!

Lo cierto de la F1 es que exige mucho de sus atletas; un agotador programa de entrenamiento, sacrificios en sus vidas personales y, a menudo, verse obligados a mudarse de casa siendo niños para perseguir sus ambiciosos sueños.

Pero si lo logran, a menudo hay un salario asombroso en juego. Un salario como los 5 millones de dólares de sueldo base que se han reportado como la recompensa financiera por el regreso a tiempo completo de Valtteri Bottas a la parrilla con Cadillac.

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Entonces, ¿qué te ofrece un paquete salarial como ese? Pues Bottas ha ofrecido amablemente a los fans la oportunidad no solo de echar un vistazo a su nueva casa, sino también de alojarse allí.

El australiano honorario y su novia australiana Tiffany Cromwell han comprado The Vineyard en McLaren Vale, una propiedad de retiro de lujo en la región vinícola del sur de Australia.

Mejor aún, la pareja ha abierto ahora la vasta experiencia de retiro a los huéspedes, así que, tanto si buscas reservar una escapada australiana relajante como si simplemente eres un fan curioso de la F1, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la nueva casa australiana de Bottas.

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Así es la estancia en el retiro australiano de Valtteri Bottas

Fans de la papaya, no os dejéis engañar, aunque 'McLaren Vale' pueda sugerir una experiencia de McLaren Racing, no hay nada en esta propiedad relacionado con el equipo de F1 más allá del nombre.

El propio Bottas describe su nueva base en el sur de Australia como 'el paraíso', con la propiedad del viñedo ofreciendo una estancia relajante a solo 15-20 minutos de la playa, con vistas desde la sauna que no tienen rival.

En una publicación en Facebook, el nuevo fichaje de Cadillac y ex piloto de Mercedes F1 mostró su nuevo hogar con tomas de dron y un video de bienvenida, donde él y la estrella del ciclismo profesional Cromwell dieron la bienvenida a cualquiera que desee reservar una estancia.

¿Quieres una mirada aún más profunda a la propiedad? Bottas mostró recientemente a las cámaras de Sky Sports y a la presentadora de F1 Rachel Brookes su nueva casa, y después de finalmente recordar el código de la casa de huéspedes, les dio un recorrido rápido por lo que se ofrece al reservar una estancia.

Durante la visita, Bottas dijo: "Puedes tener todo lo que quieras, incluido mi vino. Tenemos huevos locales, tocino, refrescos, algo más de vino", y por si eso no fuera razón suficiente para reservar, siempre existe la posibilidad de que conozcas en persona al diez veces ganador de un Gran Premio.

"He conocido a algunos [huéspedes]", dijo Bottas a Brookes.

"En realidad, eran dos señoras. Eran británicas. Les gusta un blog de vinos o algo así, o un blog de viajes. Eran bastante divertidas. Las conocí, ¡les llevé las maletas cuando se fueron!"

Los precios, ¿cuánto cuesta alojarse en casa de Bottas?

Si deseas vivir como Valtteri y alojarte en McLaren Vale, la primera decisión que deberás tomar es si quieres reservar en Main Street o en The Vineyard.

Main Street ofrece dos tipos de alojamiento en el pueblo de McLaren Flat, situado fuera del viñedo: la casa de huéspedes The Catalina o The Hermosa.

El coste de alojarse en The Catalina comienza en 395 AUD por noche (alrededor de 206 £ para una estancia de una noche) y ofrece una opción de una habitación con cama king para dos personas.

The Hermosa ofrece servicios similares y también comienza en 395 AUD por una sola noche, con una cama king y una terraza y veranda privadas para el disfrute de hasta dos huéspedes. Un precio bastante razonable si se tiene en cuenta la escasa posibilidad de que puedas conocer a la carismática estrella de la F1.

Pero una estancia en The Vineyard es donde las cosas empiezan a ponerse caras.

Hay seis tipos de propiedades diferentes para elegir, que van desde una Cadole de una cama por 655 AUD/noche (342 £), hasta una casa de huéspedes con dos dormitorios king, una zona de cocina y comedor totalmente funcional, baño y minibar de cortesía que te costará 955 AUD/noche (alrededor de 500 £).

Las opciones más caras incluyen las casas de huéspedes The Manhattan y The Highland, pero ambas propiedades se pueden dividir entre un máximo de cuatro personas, lo que reduce el coste de forma bastante significativa.

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Escrito por Kerry Violet - F1 News Editor Having graduated from the University of Sheffield with a 2:1 in Journalism in 2022, Kerry continued her pursuit of finding a full-time position in motorsport through work with the F1 Arcade in London, where she got to meet true fans of the sport and make a live grand prix watch party memorable for them. It was here that she confirmed her dream of combining her background in journalism and love of motorsport, going on to volunteer with the female-led platform Empoword Journalism. Having completed stints as a screen editor and sports editor, Kerry landed her first F1-specific editorial role with GPFans and has thoroughly enjoyed continuing to work closely with the sport ever since. The access GPFans offers Kerry has allowed her to interview big names such as Naomi Schiff and David Coulthard and given her experiences she could only have dreamt of as a young F1 fan. Ver biografía completa

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