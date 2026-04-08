La estrella de Red Bull F1, 'bajo presión' por la división del personal clave ante la crisis de 2026

Los problemas de Red Bull podrían significar el fin para una estrella

Red Bull ha tenido un comienzo desastroso en la temporada 2026 de F1, y esto podría poner a una de las figuras clave del equipo en una situación muy comprometida.

No es un secreto que el tetracampeón Max Verstappen está en desacuerdo sobre si poner fin a su propia carrera en el deporte debido a su total aversión a las nuevas regulaciones.

Antes de que comenzara la primera campaña del nuevo ciclo de regulaciones, Verstappen ya había acaparado titulares al afirmar que el deporte se había convertido en algo parecido a 'Fórmula E con esteroides,' y no tardó en reafirmar esa opinión tras la primera ronda competitiva.

La lucha de Verstappen no se ha visto facilitada por el hecho de que el equipo que le ayudó a pelear por el título hasta el final la temporada pasada ahora ha sido incapaz de proporcionarle un coche capaz de luchar por un puesto de clasificación entre los 10 primeros, y mucho menos por victorias en carrera.

¿Wache bajo amenaza en Red Bull?

Mientras el campeonato de 2026 inicia un parón forzado de cinco semanas, circulan rumores desde Red Bull de que el hombre detrás del diseño del coche RB22 podría estar en la cuerda floja, con el personal técnico supuestamente dividido sobre la dirección tomada bajo el liderazgo de Pierre Wache.

Un informe reciente de GPblog afirmó: "Como director técnico, Wache es el máximo responsable del chasis de Red Bull. Su futuro con los austriacos se vuelve más incierto cada día después de producir una vez más un coche que simplemente no es lo suficientemente bueno."

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"Wache debe empezar a temer por su puesto, principalmente porque existe un desacuerdo interno en Red Bull sobre los métodos de trabajo y la dirección tomada."

GPFans ha contactado a Red Bull para obtener comentarios.

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Wache, el sucesor de Adrian Newey

Wache ha sido un miembro clave del esfuerzo de F1 del gigante de las bebidas energéticas desde 2013, cuando se unió al equipo con sede en Milton Keynes como Ingeniero Jefe de Ingeniería de Rendimiento.

En 2018, el francés asumió el cargo de Director Técnico como parte de una reestructuración dentro del equipo de F1, trabajando junto al genio del diseño Adrian Newey.

Así, cuando Newey hizo el sorprendente anuncio de que dejaría Red Bull en 2024, Wache fue su sucesor obvio.

Pero la revisión de las regulaciones del chasis y la unidad de potencia del deporte fue la primera prueba real de la capacidad de Wache al frente del proyecto de F1 de Red Bull, dado que el monoplaza de 2026 fue la primera vez que trabajaría en un coche que no había sido diseñado inicialmente por Newey.

Aunque el británico ya se había apartado de la gestión diaria del lado técnico de Red Bull cuando se diseñó el RB21, este todavía se inspiró en el trabajo anterior de Newey, como el dominante RB19.

Después de solo tres carreras al volante del RB22 de Wache, Verstappen está claramente descontento con el paquete.

Verstappen presiona para cambiar el chasis

El jefe de Verstappen, el director del equipo Laurent Mekies, intenta mostrar un frente unido y dar una muestra de optimismo mientras continúan extendiéndose los rumores de una retirada temprana de su piloto estrella.

El director del equipo Red Bull ha insistido en que él y Verstappen no están discutiendo su retirada, sino que se centran en mejorar el coche para que el holandés ya no sienta la necesidad de tirar la toalla.

Pero, ¿podría la respuesta a los problemas del coche de Red Bull ser otra reorganización del equipo técnico?

El propio Verstappen ciertamente no habló muy bien del chasis de Wache, manteniendo que no cree que haya un problema con la nueva unidad de potencia del equipo, lo que indica que la culpa podría recaer en Wache.

“Creo que nuestro sistema de recuperación de energía funciona bien. Claro, podríamos mejorar en correlación y calibración, pero la potencia no es nuestra principal debilidad, incluso si no somos tan dominantes como Mercedes en esa área", dijo Verstappen.

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