Adrian Newey trabajó en Red Bull durante casi dos décadas. ¿Por qué se fue?

Un informante de la F1 ha proporcionado una visión sobre la salida de Adrian Newey de Red Bull en 2024.

Tras un tumultuoso inicio de la temporada 2024 de F1 para Christian Horner, donde el entonces director del equipo Red Bull fue acusado de conducta inapropiada (siendo finalmente absuelto de todas las acusaciones), pronto siguió el sorprendente anuncio de que Newey dejaba el equipo.

Newey había sido parte del ADN del equipo tanto como Horner, con la leyenda del diseño uniéndose en 2006 y liderando su campaña para convertirse en campeones con Sebastian Vettel y Max Verstappen.

Cuando Newey firmó entonces con Aston Martin, no solo como empleado sino también como accionista, quedó claro que el equipo con sede en Silverstone le ofrecía al gurú técnico una nueva oportunidad, una que desde entonces se ha desarrollado hasta convertirlo en director del equipo.

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Por qué Newey dejó Red Bull

Durante una aparición en The Undercut podcast, el campeón Damon Hill y el informante de la F1 Mark Hughes discutieron sobre Newey y, en particular, cómo se ha opuesto al control a lo largo de su carrera.

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Primero en Williams y luego en McLaren, fue en Red Bull donde, según afirmaron, Christian Horner logró el equilibrio perfecto al gestionar a Newey, aparentemente dándole autonomía pero manteniéndolo bajo una atenta vigilancia.

Al final, sin embargo, Hughes afirmó que Newey 'se opuso' a esto y reveló la verdadera razón detrás de su separación del equipo de Horner.

"Llegó un momento en que Christian pensó '¿cuál es el futuro? Adrian está cerca de los 60'," explicó Hughes.

"Y entonces trajo a otra persona, que naturalmente querían que también participara, y Adrian finalmente se opuso a eso. Ahora está en el lugar lógico al que eso te llevaría, donde él está a cargo de todo."

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