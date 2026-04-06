close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Kardashian in glam, looking over her shoulder away from Hamilton in dark shades with Ferrari logo background on red board

Lewis Hamilton responde a las plegarias de los fans de la F1 mientras Kim Kardashian debuta en Ferrari

Kardashian in glam, looking over her shoulder away from Hamilton in dark shades with Ferrari logo background on red board — Foto: © IMAGO

Lewis Hamilton responde a las plegarias de los fans de la F1 mientras Kim Kardashian debuta en Ferrari

Si esto no es un lanzamiento oficial para Lewis y Kim, no sabemos qué lo es

Escrito originalmente por Sheona Mountford. Esta versión es una traducción.

Lewis Hamilton finalmente ha respondido a las plegarias de los fans de la F1 después de lanzar su video 'Tokyo Drift' en redes sociales... y contó con una invitada especial: Kim Kardashian.

El siete veces campeón lanzó por primera vez un video al estilo Tokyo Drift en 2022, donde salió a las calles en un Nissan Skyline R34 GTR, realizando derrapes en un estacionamiento. Sin embargo, la acrobacia le causó problemas a Hamilton con la empresa de alquiler japonesa que le prestó el Skyline, Omoshiro Rent-A-Car, quienes afirmaron que el video 'no fue grabado con permiso de nuestra compañía' y que 'dicha conducción está estrictamente prohibida'.

No obstante, el Tokyo Drift de Hamilton regresó en 2024, para alegría de sus fans, mostrando una vez más un Nissan Skyline R34 GTR bajo las brillantes luces de la Torre de Tokio.

Así, cuando Hamilton llegó a una reunión de coches en Tokio antes del GP de Japón de 2026, nada menos que en un icónico Ferrari F40, las redes sociales se volvieron locas preguntándose cuándo lanzaría su tercer video de Tokyo Drift.

Hamilton provocó a los fans con una publicación en Instagram que mostraba fotos de él posando junto al F40 en Tokio, y la sección de comentarios se encendió con gente exigiendo que se lanzara el video.

Un comentario, que recibió más de mil 'me gusta', simplemente exigía: "¡Lanza el video de derrapes, Lewis!"

Y ahora que el video ha llegado, no ha decepcionado en lo más mínimo... especialmente si esperabas ver a cierta Kardashian al lado del piloto británico.

WAGs de la F1: Esposas y novias de cada piloto en 2026

Lewis Hamilton: Tokyo Drift Vol III

Con el título 'Here We Go Again', un tráiler ambientado con la canción 'Victory Lap' de Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax, mostró a Hamilton conduciendo por las calles de Tokio en el F40.

No solo capturó las impresionantes imágenes de la pintura rosso corsa del F40 bajo las luces de Tokio, sino también el sonido del motor V8 rugiendo mientras Hamilton realizaba varios derrapes.

Y luego, como recompensa para aquellos espectadores que se quedaron hasta el final, un rostro familiar pudo ser visto en el asiento del pasajero junto a Hamilton, con Kim Kardashian revelada a través de una nube de humo.

Riendo y sonriendo a la cámara, Kardashian dijo entonces: "Eso es una locura."

Una (breve) cronología de la relación entre Hamilton y Kardashian

Desde ser fotografiados en los Cotswolds y París, Hamilton y Kardashian parecieron (oficializar, semi-oficializar, no sé) lanzar su relación en el Super Bowl LX.

El campeón y la estrella de reality también fueron vistos juntos en Arizona, compartiendo de forma no tan sutil imágenes casi idénticas del mismo atardecer en Lake Powell en sus respectivas historias de Instagram.

Luego, antes del Gran Premio de Japón de 2026, Hamilton y Kardashian fueron fotografiados paseando por las calles de Tokio con su séquito, aunque desafortunadamente no hubo señales de Kim en el paddock de la F1 ese fin de semana.

La última aparición de Kardashian en el video Tokyo Drift de Hamilton parece ser la última pieza del rompecabezas interminable que es la vida personal del siete veces campeón del mundo.

LEER MÁS: Lewis Hamilton revela por qué no asistió a las reuniones de Ferrari

Relacionado

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales

Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales

  • Ayer 19:57
Audi anuncia nuevos planes para el director del equipo de F1 tras la salida de Wheatley

Audi anuncia nuevos planes para el director del equipo de F1 tras la salida de Wheatley

  • Ayer 18:57
'Me voy': Por qué el jefe de Aston Martin renunció por Adrian Newey

'Me voy': Por qué el jefe de Aston Martin renunció por Adrian Newey

  • Ayer 17:43
Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival

Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival

  • Ayer 17:42
¿Qué hacen los pilotos de F1 durante el parón forzado de primavera?

¿Qué hacen los pilotos de F1 durante el parón forzado de primavera?

  • Ayer 14:57
Todos los demás están equivocados - La F1 no es aburrida en 2026

Todos los demás están equivocados - La F1 no es aburrida en 2026

  • Ayer 12:55

Recién en

8-4
Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales
8-4
Audi anuncia nuevos planes para el director del equipo de F1 tras la salida de Wheatley
8-4
'Me voy': Por qué el jefe de Aston Martin renunció por Adrian Newey
8-4
Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival
8-4
¿Qué hacen los pilotos de F1 durante el parón forzado de primavera?
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales Noticias de la FIA

Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales

Ayer 19:57
Audi anuncia nuevos planes para el director del equipo de F1 tras la salida de Wheatley Audi F1

Audi anuncia nuevos planes para el director del equipo de F1 tras la salida de Wheatley

Ayer 18:57
'Me voy': Por qué el jefe de Aston Martin renunció por Adrian Newey Últimas Noticias F1

'Me voy': Por qué el jefe de Aston Martin renunció por Adrian Newey

Ayer 17:43
Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival Max Verstappen

Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival

Ayer 17:42
Ontdek het op Google Play
x