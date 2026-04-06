Lewis Hamilton responde a las plegarias de los fans de la F1 mientras Kim Kardashian debuta en Ferrari

Si esto no es un lanzamiento oficial para Lewis y Kim, no sabemos qué lo es

Lewis Hamilton finalmente ha respondido a las plegarias de los fans de la F1 después de lanzar su video 'Tokyo Drift' en redes sociales... y contó con una invitada especial: Kim Kardashian.

El siete veces campeón lanzó por primera vez un video al estilo Tokyo Drift en 2022, donde salió a las calles en un Nissan Skyline R34 GTR, realizando derrapes en un estacionamiento. Sin embargo, la acrobacia le causó problemas a Hamilton con la empresa de alquiler japonesa que le prestó el Skyline, Omoshiro Rent-A-Car, quienes afirmaron que el video 'no fue grabado con permiso de nuestra compañía' y que 'dicha conducción está estrictamente prohibida'.

No obstante, el Tokyo Drift de Hamilton regresó en 2024, para alegría de sus fans, mostrando una vez más un Nissan Skyline R34 GTR bajo las brillantes luces de la Torre de Tokio.

Así, cuando Hamilton llegó a una reunión de coches en Tokio antes del GP de Japón de 2026, nada menos que en un icónico Ferrari F40, las redes sociales se volvieron locas preguntándose cuándo lanzaría su tercer video de Tokyo Drift.

El artículo sigue tras el video

Hamilton provocó a los fans con una publicación en Instagram que mostraba fotos de él posando junto al F40 en Tokio, y la sección de comentarios se encendió con gente exigiendo que se lanzara el video.

Un comentario, que recibió más de mil 'me gusta', simplemente exigía: "¡Lanza el video de derrapes, Lewis!"

Y ahora que el video ha llegado, no ha decepcionado en lo más mínimo... especialmente si esperabas ver a cierta Kardashian al lado del piloto británico.

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Con el título 'Here We Go Again', un tráiler ambientado con la canción 'Victory Lap' de Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax, mostró a Hamilton conduciendo por las calles de Tokio en el F40.

No solo capturó las impresionantes imágenes de la pintura rosso corsa del F40 bajo las luces de Tokio, sino también el sonido del motor V8 rugiendo mientras Hamilton realizaba varios derrapes.

Y luego, como recompensa para aquellos espectadores que se quedaron hasta el final, un rostro familiar pudo ser visto en el asiento del pasajero junto a Hamilton, con Kim Kardashian revelada a través de una nube de humo.

Riendo y sonriendo a la cámara, Kardashian dijo entonces: "Eso es una locura."

Una (breve) cronología de la relación entre Hamilton y Kardashian

Desde ser fotografiados en los Cotswolds y París, Hamilton y Kardashian parecieron (oficializar, semi-oficializar, no sé) lanzar su relación en el Super Bowl LX.

El campeón y la estrella de reality también fueron vistos juntos en Arizona, compartiendo de forma no tan sutil imágenes casi idénticas del mismo atardecer en Lake Powell en sus respectivas historias de Instagram.

Luego, antes del Gran Premio de Japón de 2026, Hamilton y Kardashian fueron fotografiados paseando por las calles de Tokio con su séquito, aunque desafortunadamente no hubo señales de Kim en el paddock de la F1 ese fin de semana.

La última aparición de Kardashian en el video Tokyo Drift de Hamilton parece ser la última pieza del rompecabezas interminable que es la vida personal del siete veces campeón del mundo.

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