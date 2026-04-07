La confesión del campeón de F1 sobre Lewis Hamilton preocupa a Martin Brundle
La confesión del campeón de F1 sobre Lewis Hamilton preocupa a Martin Brundle
Lando Norris reveló información preocupante el mes pasado tras adelantar a Lewis Hamilton
Hubo mucho de qué hablar tras el Gran Premio de Japón del mes pasado, pero hay algo en particular que tiene preocupado a Martin Brundle de Sky Sports.
El veterano comentarista y expiloto destacó algo específico que el actual campeón de F1 Lando Norris dijo sobre la carrera, y que, según el veterano de la transmisión, el deporte 'tiene que' cambiar.
Norris reveló que hubo momentos en la carrera en los que no quería intentar un adelantamiento a Lewis Hamilton, con quien estuvo luchando durante gran parte de la carrera, pero su sistema de despliegue de batería le dejaba pocas opciones. Eso, a su vez, llevó a que Hamilton lo adelantara fácilmente de nuevo gracias a la batería agotada del McLaren.
Específicamente, Norris dijo: "Sinceramente, en algunas partes de la carrera, ni siquiera quería adelantar a Lewis, es solo que mi batería se despliega, y no quiero que se despliegue, pero no puedo controlarlo. Así que lo adelanto y luego no tengo batería, así que él simplemente me pasa volando."
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Brundle: Los pilotos no deberían tener sorpresas
Eso, dijo Brundle en The F1 Show después de la carrera, es una situación absolutamente inaceptable.
Calificando el sistema como un 'gran problema para la FIA', Brundle pidió un cambio lo antes posible, citando las propias regulaciones del deporte sobre que los pilotos deben conducir el coche 'solos y sin ayuda'.
“Una cosa que realmente me preocupó fue Lando Norris diciendo 'No quería adelantar a Lewis Hamilton, pero mi batería decidió hacerlo y luego no tuve nada con qué defenderme'”, dijo Brundle.
“Ahora hay una regulación en la Fórmula 1. Ha existido siempre. Es muy simple y de gran alcance: ‘El piloto debe conducir el coche solo y sin ayuda’, y creo que de eso hablaba yo sobre la linealidad… el piloto no debería tener sorpresas por un coche que aprende por sí mismo.
"Tienen que deshacerse de eso. Estoy seguro de que no es trabajo de un momento, pero la entrega de potencia debe ser proporcional a lo que el piloto está haciendo con el acelerador. Eso es fundamental. Tiene que ser lineal, como dije. Así que es un gran problema para la FIA.”
Norris explica el problema de la batería en F1
Norris profundizó más sobre la naturaleza de 'yo-yo' del nuevo sistema de despliegue después de la carrera, quejándose de que no hay 'suficiente control' para quienes conducen los coches.
"El problema es", dijo, "que se despliega en 130R, tengo que levantar, de lo contrario me chocaré con él, y no se me permite volver a acelerar. Si acelero, mi batería se despliega, y no quiero que se despliegue, porque debería haberse cortado, pero como levantas y tienes que volver a acelerar, se vuelve a desplegar.
"No hay nada que pueda hacer al respecto, así que simplemente no hay suficiente control para un piloto, y por eso estás demasiado a merced de lo que viene detrás de ti, y así no es como debería ser."
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