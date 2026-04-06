Daniel Ricciardo se cuestiona el trato 'duro' recibido tras su retirada de la F1

La perspectiva de Daniel Ricciardo sobre la vida después de la F1 ha revelado que todavía se cuestiona lo duro que se trató a sí mismo durante su carrera en la cúspide del automovilismo.

Convertirse en piloto de Fórmula 1, o de hecho cualquier atleta, requiere una fortaleza mental que la mayoría de los simples mortales luchan por dominar, pero ¿en qué punto puede volverse insalubre para un individuo?

No te preocupes, no has tropezado con un episodio del podcast de Jake Humphrey. En cambio, es Daniel Ricciardo quien ha sacado a la luz sus propias luchas mentales en la F1 y cómo terminó tratándose a sí mismo 'duramente'.

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Ricciardo compitió en Red Bull, Renault, McLaren y Racing Bulls durante su carrera en la F1, asegurando ocho victorias en Grandes Premios cuando estaba en la cima de sus capacidades.

Pero detrás de la amplia sonrisa que presentaba al mundo y a los medios, había una mentalidad bastante dura que solo ha empezado a cuestionar en su retirada.

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Ricciardo: Creo que somos muy duros con nosotros mismos

Durante una reciente entrevista con Jim Farley, el CEO de Ford, se le pidió a Ricciardo que diera algunos consejos y enfatizó la importancia de disfrutar de tu trabajo.

Recordando su mentalidad en el deporte, Ricciardo dijo: "Mira, en las carreras, aprendí que, sabes, solo me permitía divertirme si obtenía un buen resultado."

"Vivir en ese blanco y negro, en retrospectiva, no creo que fuera una forma saludable de hacerlo y de afrontarlo. Si iba a cenar con mi familia o amigos después de una carrera en la que no rendí bien, sentía que, oh, no merezco comer una buena comida esta noche, por ejemplo."

"Creo que somos muy duros con nosotros mismos. Y creo que sí, solo para tener más consistencia y equilibrio y no importa si tuviste el mejor día o el peor, aún deberías darte permiso para divertirte en tu día libre o como sea que se vea eso."

Ricciardo 'contento' de que la decisión de retirarse fuera tomada por él

En otra parte de su entrevista con Farley, Ricciardo admitió estar agradecido de que la decisión de retirarse fuera tomada por él.

Explicó: "Duré otro año en la F1 y luego, finalmente, me despidieron, esa era la realidad en ese momento. Pero creo que una vez que eso sucedió, me habían despedido dos veces en los últimos dos años, también me había quitado mucho. Había puesto gran parte de mi alma en ello y me sentía bastante agotado por ello."

"En retrospectiva, agradecí que tomaran la decisión por mí. Creo que habría sido difícil decir: 'He terminado'. Sabía que probablemente había terminado porque sabía que me resultaba más difícil rendir al nivel que podía. Por la razón que fuera, perdí un poco de algo y está bien admitirlo. Está bien."

¿Qué está haciendo Daniel Ricciardo ahora?

Desde que fue despedido por Red Bull después del Gran Premio de Singapur de 2024, Ricciardo se ha retirado y ahora se centra en proyectos personales como su marca de ropa Enchante.

Ricciardo también fue nombrado Embajador Global de Ford Racing el año pasado, disfrutando de exhibiciones con el Ford Raptor y participando en eventos promocionales para el legendario fabricante.

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