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Franco Colapinto Hoy: Revela su relación con Checo; La FIA da veredicto sobre su problema con Verstappen

Colapinto — Foto: © IMAGO

Franco Colapinto Hoy: Revela su relación con Checo; La FIA da veredicto sobre su problema con Verstappen

¡Lo mejor de Colapinto hoy!

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