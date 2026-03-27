Franco Colapinto Hoy: Revela su relación con Checo; La FIA da veredicto sobre su problema con Verstappen
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