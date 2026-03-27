close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Verstappen and Colapinto

El VEREDICTO FINAL de la FIA tras el incidente de Colapinto con Verstappen

Verstappen and Colapinto — Foto: © IMAGO x GPFANS

El VEREDICTO FINAL de la FIA tras el incidente de Colapinto con Verstappen

Max Verstappen tuvo que presentarse dos veces ante los comisarios durante el viernes previo al Gran Premio de Japón de F1 junto a Franco Colapinto.

En un primer momento, protagonizó un incidente con Lewis Hamilton en FP1, y posteriormente tuvo otro contratiempo en FP2 al colisionar con el piloto de Red Bull, Franco Colapinto. La FIA ha cerrado la investigación tras analizar ambos sucesos.

Los comisarios estuvieron muy ocupados durante las sesiones de práctica en el Suzuka International Racing Course. Durante la primera sesión, se examinó a Carlos Sainz por circular innecesariamente a baja velocidad frente a Liam Lawson.

Alexander Albon sufrió un accidente al impactar el lateral de la Cadillac de Sergio Pérez en la fase final de la sesión. Mientras tanto, Lewis Hamilton bloqueó a Verstappen en el tramo comprendido entre Spoon Curve y la 130R, dejando pasar estos tres incidentes sin sanción.

Relacionado: BOMBAZO: Alpine CONFIRMA que Franco Colapinto se ACERCA a Ferrari

Artículo 4.1.1 de la sección B

Tras la segunda práctica, Verstappen volvió a ser citado. Junto a un representante de Red Bull Racing, acudió a comparecer ante los comisarios para exponer su versión tras ser frenado otra vez por Franco Colapinto en el tramo de la 130R. El piloto argentino fue investigado por presuntamente incumplir el Artículo 4.1.1 de la sección B, que establece penalizaciones para aquellos competidores que, durante una sesión cronometrada, se detienen de forma innecesaria en la pista o impiden el paso a otro corredor.

Finalmente, las autoridades decidieron imponer una advertencia oficial al piloto de Alpine. A pesar de haber sido avisado repetidamente por radio sobre la inminente llegada de Verstappen, Colapinto optó por no ceder el carril y continuó calentando sus neumáticos en medio de la pista. En declaraciones posteriores, el propio Verstappen comentó que esperaba que el argentino se desviara a la izquierda para dejarlo pasar, situación que no ocurrió, obligándolo a abandonar su vuelta rápida.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

6047 votos

Relacionado

Fórmula 1 Max Verstappen Franco Colapinto

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Franco Colapinto Hoy: Revela su relación con Checo; La FIA da veredicto sobre su problema con Verstappen

Franco Colapinto Hoy: Revela su relación con Checo; La FIA da veredicto sobre su problema con Verstappen

  • 2 hours ago
Williams RESPALDA críticas de Verstappen a la F1

Williams RESPALDA críticas de Verstappen a la F1

  • Hoy 17:30
Verstappen es atacado por su INACEPTABLE conducta en la F1

Verstappen es atacado por su INACEPTABLE conducta en la F1

  • Hoy 09:35
Franco Colapinto Hoy: Problemas en el Gran Premio de Japón; Las prácticas ponen un difícil panorama

Franco Colapinto Hoy: Problemas en el Gran Premio de Japón; Las prácticas ponen un difícil panorama

  • Hoy 09:05
Así marcha el campeonato de PILOTOS rumbo al GP de Japón

Así marcha el campeonato de PILOTOS rumbo al GP de Japón

  • Hoy 00:00
Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez

Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez

  • Hoy 19:00

Recién en

21:00
Franco Colapinto Hoy: Revela su relación con Checo; La FIA da veredicto sobre su problema con Verstappen
19:00
Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez
17:30
Williams RESPALDA críticas de Verstappen a la F1
17:00
Aston Martin ROMPE EL SILENCIO sobre los rumores de Newey y Wheatley
16:00
¡Alonso REGRESA a Aston Martin para el GP de Japón!
Noticias F1

Recomendado por la redacción

Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez Formula 1

Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez

Hoy 19:00
¡Mercedes defiende su VENTAJA dentro de la nueva F1! Mercedes

¡Mercedes defiende su VENTAJA dentro de la nueva F1!

Hoy 06:03
Pesadilla para Checo Pérez en la FP1 del GP de Japón; Mercedes domina, Ferrari se rezaga Formula 1

Pesadilla para Checo Pérez en la FP1 del GP de Japón; Mercedes domina, Ferrari se rezaga

Hoy 04:47
Así marcha el campeonato de PILOTOS rumbo al GP de Japón Formula 1

Así marcha el campeonato de PILOTOS rumbo al GP de Japón

Hoy 00:00
Ontdek het op Google Play
x