El VEREDICTO FINAL de la FIA tras el incidente de Colapinto con Verstappen

Max Verstappen tuvo que presentarse dos veces ante los comisarios durante el viernes previo al Gran Premio de Japón de F1 junto a Franco Colapinto.

En un primer momento, protagonizó un incidente con Lewis Hamilton en FP1, y posteriormente tuvo otro contratiempo en FP2 al colisionar con el piloto de Red Bull, Franco Colapinto. La FIA ha cerrado la investigación tras analizar ambos sucesos.

Los comisarios estuvieron muy ocupados durante las sesiones de práctica en el Suzuka International Racing Course. Durante la primera sesión, se examinó a Carlos Sainz por circular innecesariamente a baja velocidad frente a Liam Lawson.

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Alexander Albon sufrió un accidente al impactar el lateral de la Cadillac de Sergio Pérez en la fase final de la sesión. Mientras tanto, Lewis Hamilton bloqueó a Verstappen en el tramo comprendido entre Spoon Curve y la 130R, dejando pasar estos tres incidentes sin sanción.

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Artículo 4.1.1 de la sección B

Tras la segunda práctica, Verstappen volvió a ser citado. Junto a un representante de Red Bull Racing, acudió a comparecer ante los comisarios para exponer su versión tras ser frenado otra vez por Franco Colapinto en el tramo de la 130R. El piloto argentino fue investigado por presuntamente incumplir el Artículo 4.1.1 de la sección B, que establece penalizaciones para aquellos competidores que, durante una sesión cronometrada, se detienen de forma innecesaria en la pista o impiden el paso a otro corredor.

Finalmente, las autoridades decidieron imponer una advertencia oficial al piloto de Alpine. A pesar de haber sido avisado repetidamente por radio sobre la inminente llegada de Verstappen, Colapinto optó por no ceder el carril y continuó calentando sus neumáticos en medio de la pista. En declaraciones posteriores, el propio Verstappen comentó que esperaba que el argentino se desviara a la izquierda para dejarlo pasar, situación que no ocurrió, obligándolo a abandonar su vuelta rápida.

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