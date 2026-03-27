Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez
Colapinto entrega el MAYOR RECONOCIMIENTO posible a Checo Pérez
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Franco Colapinto ha hablado sobre su relación con Checo Pérez y el impacto que ha tenido en su carrera.
Durante este fin de semana de actividades del Gran Premio de Japón, el piloto nacido en Argentina tuvo una charla con el periodista Juan Fossaroli sobre el equipo que apoya Checo en el fútbol argentino y cómo se siente Franco al respecto del piloto de Cadillac.
“Checo es de Boca, obvio, cómo no voy a ser amigo de Checo, para mí es el mejor de la Fórmula 1", explicó el argentino.
"Ya lo he dicho muchas veces, no le seguiré tirando más flores, desde muy chiquito soy su fan”, finalizó.
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¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?
Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.
FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).
"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.
"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.
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