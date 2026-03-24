close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Colapinto at Alpine

Franco Colapinto Hoy: Multimillonario desafía a Horner y a Mercedes por Alpine; Podrían demandar a sus fans

Colapinto at Alpine — Foto: © IMAGO

Franco Colapinto Hoy: Multimillonario desafía a Horner y a Mercedes por Alpine; Podrían demandar a sus fans

¡Lo mejor de Colapinto hoy!

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Franco Colapinto de este martes 24 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Franco Colapinto F1: Un multimillonario desafía a Christian Horner y a Mercedes en la batalla por Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: ¿Podrían demandar a los aficionados? El abuso a los pilotos da un giro escalofriante. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Lucas Benamo señala cómo el argentino ha logrado buenos resultados este año en Fórmula 1. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Detectan inconsistencias de parte de la Fórmula 1 hacia Alpine. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto F1: Pierde los estribos a pesar de sumar puntos en Alpine. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado

Fórmula 1 Franco Colapinto Alpine

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

¿Podrían DEMANDAR a los fans de Colapinto en la F1? El abuso a los pilotos da un giro escalofriante

¿Podrían DEMANDAR a los fans de Colapinto en la F1? El abuso a los pilotos da un giro escalofriante

  • Ayer 18:52
Checo Pérez Hoy: Fecha límite en Cadillac; Mario Andretti explica diferencias entre pilotos

Checo Pérez Hoy: Fecha límite en Cadillac; Mario Andretti explica diferencias entre pilotos

  • 1 hour ago
F1 Hoy: Carlos Sainz recibe malas noticias de Williams; Drásticos planes en Aston Martin

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe malas noticias de Williams; Drásticos planes en Aston Martin

  • 2 hours ago
¿Quién tomará el futuro de Colapinto? Un multimillonario desafía a Horner y Mercedes en la batalla por Alpine

¿Quién tomará el futuro de Colapinto? Un multimillonario desafía a Horner y Mercedes en la batalla por Alpine

  • Ayer 16:10
Verstappen desata la teoría de la MALDICIÓN de Ricciardo

Verstappen desata la teoría de la MALDICIÓN de Ricciardo

  • Ayer 22:09
¡Cuidado, Checo! Cadillac pone fecha LÍMITE para sumar puntos en la F1

¡Cuidado, Checo! Cadillac pone fecha LÍMITE para sumar puntos en la F1

  • Ayer 21:44

Recién en

00:40
Checo Pérez Hoy: Fecha límite en Cadillac; Mario Andretti explica diferencias entre pilotos
00:04
F1 Hoy: Carlos Sainz recibe malas noticias de Williams; Drásticos planes en Aston Martin
24-3
Verstappen desata la teoría de la MALDICIÓN de Ricciardo
24-3
¡Cuidado, Checo! Cadillac pone fecha LÍMITE para sumar puntos en la F1
24-3
Cadillac señala la importante DIFERENCIA para Checo y Bottas en F1 2026
Noticias F1

Recomendado por la redacción

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe malas noticias de Williams; Drásticos planes en Aston Martin Formula 1

F1 Hoy: Carlos Sainz recibe malas noticias de Williams; Drásticos planes en Aston Martin

2 hours ago
Verstappen desata la teoría de la MALDICIÓN de Ricciardo Formula 1

Verstappen desata la teoría de la MALDICIÓN de Ricciardo

Ayer 22:09
¿Podrían DEMANDAR a los fans de Colapinto en la F1? El abuso a los pilotos da un giro escalofriante Alpine

¿Podrían DEMANDAR a los fans de Colapinto en la F1? El abuso a los pilotos da un giro escalofriante

Ayer 18:52
¡Ferrari ve el nuevo truco en Mercedes y ACUDE a la FIA! Formula 1

¡Ferrari ve el nuevo truco en Mercedes y ACUDE a la FIA!

Ayer 18:35
Ontdek het op Google Play
x