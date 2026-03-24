Detectan AFECTACIONES DIRECTAS de la F1 a Colapinto

Lucas Benamo, entrenador deportivo de Franco Colapinto, ha señalado la disparidad en la que los oficiales de la Fórmula 1 evalúan las carreras.

A pesar de los tiempos complicados que el joven piloto argentino ha pasado en Alpine, su entrenador tiene claro la diferencia de juicios dentro de la categoría reina del automovilismo.

La inconsistencia en la dirección de carrera le resulta inaceptable a Colapinto. El piloto compara esta situación con la vivida en el Gran Premio de Australia, disputado apenas una semana antes, en el que, en circunstancias similares, se optó por el virtual safety car.

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"En Melbourne, aunque necesitábamos un safety car, usaron el virtual en todas las situaciones. Incluso cuando un coche estaba en llamas, solo se activó el VSC", señaló el argentino.

"Aquí en China, ante el más mínimo incidente, sacan inmediatamente el safety car a la pista. Es algo inaceptable", concluye Benamo.

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¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

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