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Franco Colapinto is pictured with Pierre Gasly at Alpine

Colapinto pierde los estribos a pesar de ÉPICO resultado

Franco Colapinto is pictured with Pierre Gasly at Alpine — Foto: © IMAGO

Colapinto pierde los estribos a pesar de ÉPICO resultado

Franco Colapinto, a pesar de conseguir su primer punto de la temporada, no tiene nada bueno que decir sobre lo ocurrido durante el Gran Premio de F1 en China.

El piloto de Alpine critica las decisiones de la FIA respecto al uso del safety car, ya que en Shanghái esos ajustes le habrían permitido alcanzar un resultado mucho mejor.

Aunque Colapinto terminó en décima posición y aseguró así su primer punto con Alpine el pasado domingo, su frustración es evidente. No solo por el choque con Esteban Ocon en el Haas, sino también por el polémico despliegue del safety car.

Había apostado por una estrategia alternativa con neumáticos duros, esperando sacar provecho en la segunda mitad de la carrera. Sin embargo, la aparición temprana del safety car completo en la novena vuelta, tras la parada de la Aston Martin de Lance Stroll, truncó por completo sus planes.

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Estrategia desbaratada por el Safety Car

Según Colapinto, mandar a la pista a la Mercedes-AMG conducida por Bernd Mayländer fue una decisión innecesaria y perjudicial para su desempeño.

"Estoy molesto, y no por el choque con Esteban. Partimos con una estrategia distinta, tuvimos una buena salida y logré adelantar a muchos competidores", afirma.

Llegó de manera impresionante hasta el sexto puesto, para después ver cómo, tras una situación poco relevante, se activaba un safety car que puso en entredicho su ventaja estratégica.

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