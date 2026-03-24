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F1 Hoy: Aumentan las quejas de Carlos Sainz sobre Williams; Ferrari define la jerarquía de sus pilotos

carlos sainz, lewis hamilton, williams, ferrari — Foto: © IMAGO

F1 Hoy: Aumentan las quejas de Carlos Sainz sobre Williams; Ferrari define la jerarquía de sus pilotos

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GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 24 de marzo de 2026 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: Aumentan las quejas del español en el paddock de Williams. ::: LEER MÁS

Ferrari F1: Fred Vasseur defiende su decisión respecto al trato a Lewis Hamilton y Charles Leclerc. ::: LEER MÁS

Andrea Kimi Antonelli F1: Un expiloto ve al italiano hacer lo mismo que Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Mario Andretti señala la falta de aerodinámica de Cadillac en el equipo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: Mario Andretti señala a la unidad de potencia y batería como factores de preocupación. ::: LEER MÁS

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